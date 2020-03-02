Поставил на себя и проиграл: победителя Лиги чемпионов отстранили от футбола и впаяли штраф

Английский нападающий Дэниел Старридж, выступавший в Премьер-лиге за "Челси" и "Ливерпуль", отстранен от любой футбольной деятельности до 17 июня 2020 года. Победитель прошлогодней Лиги чемпионов наказан за нарушение правил о ставках. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

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История началась в январе 2018 года, когда Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в "Севилью", сообщив ему информацию о переговорах. Однако вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в "Вест Бромвич Альбион". В июле 2019 года FA признала футболиста виновным и дисквалифицировала на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на 75 тысяч фунтов – порядка 83,5 тысяч евро.

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Позже апелляционная комиссия Футбольной ассоциации Англии пересмотрела решение и доказала, что Старридж был замешан еще в двух дополнительных эпизода нарушения правил, которые ранее были отклонены. В результате чего наказание Старриджа было ужесточено. Помимо отстранения, форвард будет обязан выплатить штраф в 150 тысяч фунтов – около 170 тысяч евро.

В последнее время Старридж выступал за турецкий "Трабзонспор", но недавно разорвал с ним контракт.

Смотрите, как Дэниэл Старридж забивал за "Ливерпуль"

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