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Появились фотографии легендарной машины Бекхэма, купить которую может любой желающий

27 июня, 17:53

Олег Люлька Олег Люлька

За винтажное авто, принадлежавшее знаменитому английскому футболисту, просят полмиллиона евро

Винтажный автомобиль Aston Martin V8 Volante, принадлежавший знаменитому в прошлом английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, может купить любой желающий. Все, что нужно для этого, это заплатить 445 тысяч фунтов (порядка 490 тысяч евро).

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Таких моделей всего было создано 78, и одна из них в свое время досталась экс-полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвиду Бекхэму. Теперь же шикарный автомобиль продается на известном сайте по продаже машин.

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Фото – autotrader.co.uk

Как сообщает ISport со ссылкой на The Sun, машина красного цвета с бежевым салоном, механической коробкой передач и мощностью в 432 лошадиных силы раньше была зарегистрирована на номере "DB1001", по которому все узнавали футболиста.

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Эта машина была собственностью Бекхэма в течение 15 лет, прежде, чем он продал ее в 2018 году. Он даже перевез ее с собой в Испанию, когда перешел в "Реал". При этом машина находится в отличном состоянии и однажды даже была представлена на выставке классических автомобилей в Лондоне.

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