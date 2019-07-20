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Правда – наша: Люксембург отозвал претензии по натурализации Жуниора Мораеса

20 июля, 13:00

Федерация карликового государства требовала присудить сборной Украины техническое поражение

Президент Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что Люксембург отозвал свои претензии относительно "дела Мораеса". Напомним, ранее Апелляционный комитет УЕФА встал на сторону Украины и отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу нападающего Жуниора Мораеса, которые требовали засчитать Украине технические поражения в матчах отбора Евро-2020 из-за якобы неправомерной натурализации бразильца. Позже Ассоциация футбола Люксембурга заявила, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Правда – наша! Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга с подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным.

Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение. Готовимся к следующему матчу с Литвой и верим в нашу победу! Слава Украине!", – написал в Facebook Андрей Павелко.

Португалия и Люксембург настаивали, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, что в отсутствие Мораеса сборная Украины во второй раз обыграла Люксембург и сохранила лидерство в турнирной таблице группы:

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Тег футбол, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга, Андрей Павелко, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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