Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Последнее классико сезона. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 22 мая, в Харькове состоится последнее в этом сезоне украинское классико "Шахтер" – "Динамо", на которое "горняки" впервые выйдут в статусе самого титулованного клуба Украины. Онлайн "Шахтер" – "Динамо" с видео голов и яркими фото матча смотрите на Segodnya.ua. И хотя чемпионская интрига в УПЛ уже умерла, но встречи двух сильнейших наших клубов априори не могут быть пресными. И сегодня, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, у соперников будут свои "бубновые интересы". Киевляне наверняка захотят хоть как-то подсластить воспоминания о проигранной войне победой в локальном бою. Испортить праздник своему главному сопернику – всегда приятно. Но и "Шахтер" не откажется завершить сезон полным триумфом.

"Мотивация на матчи с "Динамо" идет изнутри. Это классико, особая игра для каждого из нас. Тем более мы впервые сыграем перед своими болельщиками в статусе чемпиона. Поэтому постараемся выйти на этот поединок очень сконцентрированными, и, конечно, надеемся победить", – сказал на вчерашней открытой тренировке капитан "горняков" Тайсон. "Учитывая, что результат на нас не будет давить, думаю, мы покажем более открытый футбол. Но все равно хотим сыграть сзади на ноль и добиться результата. А как сложится – посмотрим, – добавил Андрей Пятов. – Лучший ли "Шахтер" клуб Украины? Нельзя так сказать, но за команду говорят ее достижения. Последние 10-15 лет "Шахтер" – номер один в Украине".

Накануне журналистов очень интересовал вопрос, ожидают ли "горняки" от динамовцев чемпионский коридор. Но по ответам стало ясно, что "оранжево-черные" на этом вообще не зацикливаются. Дескать, сделают – хорошо, не сделают – это их право. Кстати, для "Динамо" это может быть последний матч с "горняками" под управлением Александра Хацкевича: контракт белорусского специалиста истекает 31 мая, и никаких сигналов о его возможной пролонгации пока не слышно.

Что до вчерашней тренировки "Шахтера", то она, как показалось со стороны, проходила в несколько свободном режиме, даже с элементами экспромта. Например, пока все три вратаря дончан стали в большой квадрат, другая группа игроков отрабатывала дальние удары по воротам, место в которых занял Манор Соломон. Правда, большинство мячей невысокий израильтянин лишь провожал взглядом, а от некоторых просто уворачивался. Но на пару ударов вингер все же среагировал и перевел их над перекладиной. В тренировке не участвовал Исмаили, получивший повреждение в поединке с "Зарей", в сегодняшнем матче бразилец не выйдет. "Это тот игрок, который отыграл почти все матчи нынешнего сезона и сейчас заслужил небольшой отдых. Поверьте, проводить все матчи на таком высоком уровне, как Исма, очень непросто", – сказал по этому поводу Тайсон.

Отметим, что в честь очередного чемпионства "оранжево-черных" сегодняшний матч начнется не в 19:30, как планировалось, а в 19:36 – такое оригинальное напоминание о скором дне рождения "горняков", которым принято считать 24 мая 1936 года.

Напомним, что сразу после матча "Шахтер" – "Динамо" на поле "Металлиста" пройдет церемония награждения "горняков" золотыми медалями чемпионов Украины, которую увенчают пиротехническое шоу и праздничный концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

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