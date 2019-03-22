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"Превратилась в порося, попа с целлюлитом": жена Морозюка рассказала, какой была во время знакомства с футболистом

Сегодня, 20:25

О тренировках и правильном питании рассуждает популярная в социальных сетях жена игрока "Динамо", выступающего в аренде в Турции

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram
"Превратилась в порося, попа с целлюлитом": жена Морозюка рассказала, какой была во время знакомства с футболистом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/528/4a3/5c95284a3e3b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/528/4a3/5c95284a3e3b3.jpg Футбол О тренировках и правильном питании рассуждает популярная в социальных сетях жена игрока "Динамо", выступающего в аренде в Турции

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина известна болельщикам по своим ярким фотографиям и постам в социальных сетях. Сейчас супруга игрока киевского "Динамо", выступающего на правах аренды в Турции за "Ризеспор", рассказала фанатам и важности правильного питания и тренировок.

"Питание и спорт. Очень заезженная тема на самом деле. Очень актуальная для всех блогеров и полублогеров. Начнем с того, что в молодости я была очень худой. 40-42 кг веса. Моя подруга из Универа говорила: "Ир, не обувай каблуки, а то у меня такое впечатление, что у тебя ножки сломаются". Питалась я максимально как хотела. Макдональдс каждый день и побольше. И со временем вес увеличился до 47-50 кг, что было абсолютно нормальным, но я решила, что надо худеть. И так как была необразованной в этом вопросе, делала все очень неправильно: неделю ничего не ела, максимум 2 яйца в день. А потом срывы и по кастрюле вареников на ночь. Дошло до того, что я превратилась в порося с весом в 57 кг с мышечной массой ровно 0 и ростом в 162 см, на минуточку. Причем поправлялась я ужасно не пропорционально. Жопень с целлюлитом, плечи как у ожиревшего пловца, щеки как у хомяка в зимней период... ну короче кошмар", – пишет Ирина Морозюк.

"Сейчас вас удивлю еще раз: тогда у нас как раз был цветочно-букетный период с моим мужем. Поэтому уверена, что точно за душу мою и полюбил меня. Наблюдая за красивым и спортивным телом моего суженого, конечно я поняла, что Ирке надо срочно приводить себя в порядок. Пошла в зал... и тут начался ад. Два года я мучилась от постоянного голода. Тренировалась очень много: час силовая, час кардио, ела противные варенные куриные грудки. Принимала жиросжигатели. Сначала вес ушел килограмма на три, а потом ступор... И так тянулось очень долго, пока я не забила болт и перестала себя морально и физически изнурять... Только когда я отпустила навязчивую идею стать бикинисткой, все пошло как по маслу. Я далеко не идеальна и я знаю над чем мне надо работать. Но и такой нравлюсь себе. Сейчас мне не очень нравятся дрыщавые фигуры. Я считаю, что должна быть сочная попа, сиси... Главное качество тела, а не худоба", – считает Ирина Морозюк.

"У меня есть два обязательных правила: тренировки должны быть в кайф и как образ жизни. Вы должны понимать, что вы не тренируетесь для того чтобы срочно похудеть, а для того, чтобы всегда быть в форме. Тренировки для человека должны быть как неотъемлемая часть повседневной жизни. Как почистить зубы, как поспать и т.д. Пробуйте и выбирайте, что вам по духу. Слушайте свое тело и оно вам обязательно подскажет, что для вас является максимально продуктивным", – пишет жена футболиста.

"Питание: питаться вкусно – не значит вредно. Урезаем те продукты, которые больше всего влияют на вес! Все мы знаем о них (мучное, сладкое, соусы). Но важно не ставить на них запрет! Если захотелось, то берем и кушаем (просто замените молочный шоколад на черный, белый хлеб на ржаной и т.д). И самое важное правило! Вы можете кушать все, но порции обязательно должны быть меньше предыдущих в два раза. Берем чайное блюдце и забиваем его по край, там может быть и кусок хлеба, и вареник, и сырник с джемом. Три раза в день, плюс перекусик. Это самый действующий способ как быть всегда в форме. Голодать ни в коем случае нельзя. Если ты начинающий, будет нелегко, но потом привыкаешь и не знаешь, как по-другому. Налаживается обмен веществ и бутылочка винишка с тортиком на выходных никак не повлияет на твою фигуру. Всех люблю, всем удачи", – завершает свой рассказ Ирина.

Ранее жена игрока "Динамо" рассказала правду о пластике своей груди и показала интимные фото. Ирина Морозюк с детства мечтала увеличить грудь из-за комплексов.

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Тег Николай Морозюк, WAGs, Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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