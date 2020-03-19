Президент швейцарского клуба разрывает контракты с футболистами и угрожает работникам

Не все президенты клубов в Европе готовы ждать, пока вспышка коронасируса пойдет на спад и чемпионаты возобновятся. Так, швейцарский "Сьон" в связи с пандемией разрывает контракты с футболистами в одностороннем порядке. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, президент "бело-красных" Кристиан Константин начал вводить экстренные меры в клубе из-за серьезных финансовых проблем.
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Бизнесмена не устраивает, что за время карантина команда не сможет приносить прибыль, тогда как игроки, естественно, требуют заработную плату. Константин поставил ультиматум и сотрудникам клуба, условием которого является сокращение их ставки ради сохранения рабочего места.
Ассоциация футбола Швейцарии возмущена таким поведением бывшего архитектора и подала протест на действия Константина, назвав его решения неприемлемыми. Данный протест поддержали и известные футболисты швейцарской команды – Алекс Сонг, Йохан Джуру и Сейду Думбия.
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