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Президент швейцарского клуба разрывает контракты с футболистами и угрожает работникам

19 марта, 18:39

Елена Павлова, Максим Мельник

Он начал вводить экстренные меры в связи с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса

Не все президенты клубов в Европе готовы ждать, пока вспышка коронасируса пойдет на спад и чемпионаты возобновятся. Так, швейцарский "Сьон" в связи с пандемией разрывает контракты с футболистами в одностороннем порядке. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, президент "бело-красных" Кристиан Константин начал вводить экстренные меры в клубе из-за серьезных финансовых проблем.

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Бизнесмена не устраивает, что за время карантина команда не сможет приносить прибыль, тогда как игроки, естественно, требуют заработную плату. Константин поставил ультиматум и сотрудникам клуба, условием которого является сокращение их ставки ради сохранения рабочего места.

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Ассоциация футбола Швейцарии возмущена таким поведением бывшего архитектора и подала протест на действия Константина, назвав его решения неприемлемыми. Данный протест поддержали и известные футболисты швейцарской команды – Алекс Сонг, Йохан Джуру и Сейду Думбия.

Смотрите, как "Шахтер" уступил "Сьону" в товарищеском матче

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футболисты разрыв чемпионат Швейцарии коронавирус контракты Сьон президент клуба

Источник: isport.ua

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