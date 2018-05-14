Президент Украины поздравил "Шахтер" с чемпионством

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил донецкий "Шахтер" с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины. "Горняки" в воскресенье, 13 мая, в Харькове на стадионе "Металлист" обыграли ровненский "Верес" со счетом 1:0 и за тур до окончания турнира стали недосягаемы для киевского "Динамо".

"Поздравляю донецкий "Шахтер" с 11-м чемпионством, завоеванном в напряженной спортивной борьбе.

Я не сомневаюсь, что придет время и этот знаменитый футбольный клуб вернется на свой родной стадион в деоккупированном Донецке и будет прославлять новыми успехами, в том числе в Лиге чемпионов, украинское государство", – говорится в сообщении главы страны.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

Смотрите обзор чемпионского матча "Шахтер" – "Верес" – 1:0 и видео победного гола Марлоса.

Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.