"Прибыл российский спецназ и начал стрелять в людей": аннексия Крыма глазами шведского футболиста

Бывший футболист симферопольской "Таврии" Густав Свенссон рассказал, как он видел аннексию Крыма Россией в 2014 году. Шведский легионер выступал за клуб из Симферополя с 2012 по 2014 год, а сейчас играет в США за "Сиэтл Саундерс". В последствии первый чемпион Украины был расформирован, а затем в Херсоне заново возродили "Таврию". Сейчас клуб выступает во Второй лиге.

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"Сначала это была мирная революция, но потом прибыл российский спецназ, который просто начал стрелять в людей. Когда я вернулся в Украину после зимней паузы, в Киеве уже шла полномасштабная война, но ее локацией была только столица. Там где мы были, в Крыму, все рассчитывали, что все будет спокойно. В моей квартире было российское телевидение, и когда я его включал, то там говорили, что вся восточная Украина ждет российскую армию чуть ли не с цветами и готова выкладывать на асфальте лепестки от роз перед танками. В феврале 2014 года в зданиях государственных органов произошли беспорядки. Россияне, которые жили в Симферополе, выступили против украинского народа. Затем россияне ночью захватили здание местного парламента, но ситуация все еще не была угрожающей.

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Моя подруга часто летала туда-сюда, и когда мы были вместе, то нам очень нравилось в Симферополе. У нас были любимые места в городе, рестораны, наш пляж, который мы считали фантастическим… В последний наш вечер в Украине я помню, что мы ужинали как обычно. В ресторане выступала одна из групп, которая играет украинскую музыку, но на другой стороне улицы сидел снайпер. Это было очень и очень страшно – как в видеоигре, – но я почему-то все еще не чувствовал угрозы", – вспомнил тот период Свенссон.

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Напомним, что в октябре прошлого года сгорел бывший стадион первых чемпионов независимой Украины по футболу. До оккупации Крыма Россией "Локомотив" был домашней ареной украинского клуба "Таврия".

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