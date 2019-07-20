"Принц Египта" покорил Англию: Салаха сделают самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги

"Ливерпуль" поднимет зарплату египетскому нападающему, он будет зарабатывать 430 000 фунтов в неделю

Мохамед Салах. Фото: AFP

По информации английских источников, египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги. Предполагается, что в ближайшее время "красные" предложат египтянину новый контракт, по которому его зарплата составит 22,4 миллиона фунтов в год.

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Таким образом, 27-летний форвард будет зарабатывать примерно 430 000 фунтов в неделю и обойдет по этому показателю нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

В прошлом году Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до 2023 года, но сообщается, что клуб сделает новое предложение, чтобы точно удержать игрока.

В минувшем сезоне форвард провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах и забил 27 голов. Напомним, что Мохамед Салах в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19. В финальном матче "красные" всухую обыграли "Тоттенхэм" – 2:0.

Напомним, что в апреле Мохамед Салах на вечеринке самых влиятельных людей мира сделал фото с Дейенерис Таргариен.

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