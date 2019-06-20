Признание Тома Хэнкса: актер начал болеть за "Астон Виллу" из-за смены часовых поясов
Двукратный обладатель "Оскара" случайно увидел трансляцию матча бирмингемского клуба
Знаменитый американский актер, двукратный обладатель "Оскара", Том Хэнкс рассказал, как он стал болельщиком "Астон Виллы". По словам Хэнкса, ему просто понравилось название команды.
"Вот как это произошло. Когда я впервые приехал в Великобританию, я был молодым. Я испытал джетлаг (синдром смены часового пояса), мое утро вышло довольно странным. Это было в июне, я вышел и подумал: "Какой прекрасный день в Лондоне, но где все?". На улице не было ни души: ни в парке, ни где-то еще. И тут я понял, что было 5.10 утра. Мне было нечего делать, я включил BBC и начал смотреть футбол. Я понятия не имел, из каких городов эти клубы. Потом я услышал: "Астон Вилла". Я сказал: "Астон Вилла"... Какое красивое название для курорта. "Астон Вилла". Красивая вилла, открываешь двери, смотришь – а там порт Астон. А потом оказалось, что они из Бирмингема, но я уже ничего не мог поделать. Это город не для слабых. И с этого момента я начал болеть за "Астон Виллу". Я был на их матче один раз – когда они играли в США", – признался Хэнкс.
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Ранее Александр Зинченко дал мастер-класс детям в Манчестере:
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