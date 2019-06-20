Признание Тома Хэнкса: актер начал болеть за "Астон Виллу" из-за смены часовых поясов

Двукратный обладатель "Оскара" случайно увидел трансляцию матча бирмингемского клуба

Том Хэнкс. Фото: AFP

Знаменитый американский актер, двукратный обладатель "Оскара", Том Хэнкс рассказал, как он стал болельщиком "Астон Виллы". По словам Хэнкса, ему просто понравилось название команды.

"Вот как это произошло. Когда я впервые приехал в Великобританию, я был молодым. Я испытал джетлаг (синдром смены часового пояса), мое утро вышло довольно странным. Это было в июне, я вышел и подумал: "Какой прекрасный день в Лондоне, но где все?". На улице не было ни души: ни в парке, ни где-то еще. И тут я понял, что было 5.10 утра. Мне было нечего делать, я включил BBC и начал смотреть футбол. Я понятия не имел, из каких городов эти клубы. Потом я услышал: "Астон Вилла". Я сказал: "Астон Вилла"... Какое красивое название для курорта. "Астон Вилла". Красивая вилла, открываешь двери, смотришь – а там порт Астон. А потом оказалось, что они из Бирмингема, но я уже ничего не мог поделать. Это город не для слабых. И с этого момента я начал болеть за "Астон Виллу". Я был на их матче один раз – когда они играли в США", – признался Хэнкс.

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