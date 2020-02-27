Прогноз букмекеров на ответный матч "Бенфика" – "Шахтер" в Лиге Европы

Букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Бенфика" – "Шахтер" смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

Коэффициент на победу команды Бруну Лаже – 1.83, на ничью – 3.70, на победу "Шахтера" – 4.33. В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом: 52% у португальцев и 22% вероятности победы у "горняков".

А вот, что касается шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы, то здесь эксперту отдают предпочтение "Шахтеру". Коэффициент на проход "горняков" в следующий раунд – 1.75, на проход "Бенфики" – 2.15.

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Где смотреть матч "Бенфика" – "Шахтер" в Лиге Европы

"Шахтер" выйдет в следующий раунд при следующих случаях: любая победа или ничья (2.40), поражение с разницей в один мяч, но при этом нужно забить дважды (2:3, 3:4 и т. д.). Правда вероятность такого счета крайне мала. Например, коэффициент на победу "Бенфики" со счетом 3:2 составляет 23.00.

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"Бенфику" устроит минимальная победа без пропущенных мячей (3.20), либо победа с разницей в два мяча. Но самым вероятным, по мнению букмекеров, будет ничья 1:1 (7.40), затем идет такая желанная для португальцев победа 1:0 (8.00) и победа 2:1 (8.40), которая переведет матч в дополнительное время.

Что касается авторов забитых мячей, то здесь фаворитами являются Карлуш Винисиус (2.00), Диего Соуза (2.50) и Харис Сеферович (2.63). А вот у "горняков" больше всего шансов у Жуниора Мораеса (3.00), Марлоса (4.00) и Тете (4.33).

Смотрите, как команды играли между собой неделю назад:

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