"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 27 февраля, в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов: португальская "Бенфика" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "БЕНФИКА" – "ШАХТЕР":

В первом матче "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1. Голы забивали Алан Патрик и Виктор Коваленко, а у гостей отметился Пицци с пенальти. Поединок запомнился не только игрой команд, но и решениями арбитра, а точнее, Системы видеопомощи арбитрам (VAR). В первом тайме рефери Бобби Мэдден отменил гол Марлоса, зафиксировав минимальный офсайд, а после перерыва был отменен уже гол "Бенфики", но взятие ворот тогда заменили на 11-метровый, который и реализовал капитан "орлов".

Судья объяснил защитнику "Шахтера", почему не засчитал гол "Бенфики" и назначил пенальти

Как команды провели матчи во внутренних чемпионатах:

Реклама

Между очными поединками команды провели по одному матчу в национальных чемпионатах. "Шахтер" в Премьер-лиге минимально одолел "Десну" благодаря голу в компенсированное время, а до этого система VAR отменила гол черниговцев.

"Бенфика" на выходных играла на выезде с "Жил Висенте" в Барселуше, который находится в другом конце страны, хотя всего в 370 километрах от Лиссабона – это как от Киева до Полтавы. "Орлы" одержали минимальную победу благодаря быстрому голу Карлушу Винисиусу. К слову, свой матч внутреннего чемпионата "орлы" проводили на день позже, соответственно, имеют на день меньше для отдыха.

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Турнирные расклады перед матчем "Бенфика" – "Шахтер":

"Шахтер" устроит любая ничья либо, в крайнем случае, поражение в один мяч, но при этом сами "горняки" должны забить как минимум дважды. "Бенфика" пройдет в следующий раунд даже в случае победы 1:0 благодаря голу, забитому на выезде. Если "Шахтер" забьет, хозяевам поля придется забивать на два гола больше. Если же по истечении 90 минут счет в матче будет 2:1 в пользу португальцев, нас ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Кадры перед матчем "Бенфика" – "Шахтер":

В матче против "Жил Висенте" травмировались автор гола Карлуш Винисиус и Андреас Самарис – оба игрока покинули поле на носилках и пока неизвестно, смогут ли они восстановиться к сегодняшнему матчу. Также в лазарете команды продолжают находиться Жардел и Габриэл, а вот Андре Алмейда полностью восстановился и готов выйти на поле.

У "Шахтера" вне игры остается Манор Соломон и Дентиньо, зато отбыл дисквалификацию защитник Додо и готов помочь своей команде в Португалии, где он уже выступал в аренде за "Виторию Гимарайнш".

Букмекеры о матче "Бенфика" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Бенфику" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Бруну Лаже – 1.83, на ничью – 3.70, на победу "Шахтера" – 4.33. Зато эксперты отдают предпочтение "горнякам" в вопросе выхода в следующий раунд. Коэффициенты на обладателя путевки в 1/8 финала следующие: На "Бенфику" – 2.00, на "Шахтер" – 1.72.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама