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Прогноз, расписание и результаты 14-го тура чемпионата Германии

6 декабря, 14:51

Все о поединках 14-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария"

"Бавария" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 14-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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6 декабря, пятница

21.30 "Айнтрахт Ф" – "Герта"
Букмекеры: 1,83 – 3,90 – 4,20

7 декабря, суббота

16.30 "Боруссия М" – "Бавария" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,40 – 4,50 – 1,55

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16.30 "Боруссия" Д – "Фортуна"
Букмекеры:1,32 – 5,40 – 8,90

16.30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2,94 – 3,30 – 2,46

16.30 РБ "Лейпциг" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 1,45 – 4,90 – 6,30

В тренде
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16.30 "Аугсбург" – "Майнц"
Букмекеры: 2,25 – 3,55 – 3,05

19.30 "Байер" – "Шальке" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,93 – 3,55 – 4,00

8 декабря, воскресенье

16.30 "Унион Берлин" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,13 – 3,35 – 3,50

19.00 "Вердер" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,54 – 4,50 – 5,60

МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М1391328-1528
2ЛЕЙПЦИГ1383236-1527
3ШАЛЬКЕ1374224-1625
4БАВАРИЯ1373334-1824
5БОРУССИЯ Д1365228-1923
6ФРАЙБУРГ1364323-1722
7БАЙЕР1364320-1722
8ХОФФЕНХАЙМ1363418-2021
9ВОЛЬФСБУРГ1355315-1320
10АЙНТРАХТ Ф1352622-2017
11УНИОН БЕРЛИН1351716-1916
12МАЙНЦ1350819-3215
13ВЕРДЕР1335522-2814
14АУГСБУРГ1335518-2514
15ФОРТУНА Д1333716-2412
16ГЕРТА1332818-2711
17КЕЛЬН1322912-288
18ПАДЕРБОРН13121016-325

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Шальке

Источник: Сегодня|Спорт

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