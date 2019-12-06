Прогноз, расписание и результаты 14-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 14-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Бавария" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 14-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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6 декабря, пятница

21.30 "Айнтрахт Ф" – "Герта"

Букмекеры: 1,83 – 3,90 – 4,20

7 декабря, суббота

16.30 "Боруссия М" – "Бавария" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5,40 – 4,50 – 1,55

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16.30 "Боруссия" Д – "Фортуна"

Букмекеры:1,32 – 5,40 – 8,90

16.30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"

Букмекеры: 2,94 – 3,30 – 2,46

16.30 РБ "Лейпциг" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 1,45 – 4,90 – 6,30

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16.30 "Аугсбург" – "Майнц"

Букмекеры: 2,25 – 3,55 – 3,05

19.30 "Байер" – "Шальке" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,93 – 3,55 – 4,00

8 декабря, воскресенье

16.30 "Унион Берлин" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2,13 – 3,35 – 3,50

19.00 "Вердер" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,54 – 4,50 – 5,60

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 13 9 1 3 28-15 28 2 ЛЕЙПЦИГ 13 8 3 2 36-15 27 3 ШАЛЬКЕ 13 7 4 2 24-16 25 4 БАВАРИЯ 13 7 3 3 34-18 24 5 БОРУССИЯ Д 13 6 5 2 28-19 23 6 ФРАЙБУРГ 13 6 4 3 23-17 22 7 БАЙЕР 13 6 4 3 20-17 22 8 ХОФФЕНХАЙМ 13 6 3 4 18-20 21 9 ВОЛЬФСБУРГ 13 5 5 3 15-13 20 10 АЙНТРАХТ Ф 13 5 2 6 22-20 17 11 УНИОН БЕРЛИН 13 5 1 7 16-19 16 12 МАЙНЦ 13 5 0 8 19-32 15 13 ВЕРДЕР 13 3 5 5 22-28 14 14 АУГСБУРГ 13 3 5 5 18-25 14 15 ФОРТУНА Д 13 3 3 7 16-24 12 16 ГЕРТА 13 3 2 8 18-27 11 17 КЕЛЬН 13 2 2 9 12-28 8 18 ПАДЕРБОРН 13 1 2 10 16-32 5

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