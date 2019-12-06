Прогноз, расписание и результаты 14-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 14-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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6 декабря, пятница
21.30 "Айнтрахт Ф" – "Герта"
Букмекеры: 1,83 – 3,90 – 4,20
7 декабря, суббота
16.30 "Боруссия М" – "Бавария" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 5,40 – 4,50 – 1,55
16.30 "Боруссия" Д – "Фортуна"
Букмекеры:1,32 – 5,40 – 8,90
16.30 "Фрайбург" – "Вольфсбург"
Букмекеры: 2,94 – 3,30 – 2,46
16.30 РБ "Лейпциг" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 1,45 – 4,90 – 6,30
16.30 "Аугсбург" – "Майнц"
Букмекеры: 2,25 – 3,55 – 3,05
19.30 "Байер" – "Шальке" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,93 – 3,55 – 4,00
8 декабря, воскресенье
16.30 "Унион Берлин" – "Кельн" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2,13 – 3,35 – 3,50
19.00 "Вердер" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,54 – 4,50 – 5,60
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|13
|9
|1
|3
|28-15
|28
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|13
|8
|3
|2
|36-15
|27
|3
|ШАЛЬКЕ
|13
|7
|4
|2
|24-16
|25
|4
|БАВАРИЯ
|13
|7
|3
|3
|34-18
|24
|5
|БОРУССИЯ Д
|13
|6
|5
|2
|28-19
|23
|6
|ФРАЙБУРГ
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|7
|БАЙЕР
|13
|6
|4
|3
|20-17
|22
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|13
|6
|3
|4
|18-20
|21
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|13
|5
|5
|3
|15-13
|20
|10
|АЙНТРАХТ Ф
|13
|5
|2
|6
|22-20
|17
|11
|УНИОН БЕРЛИН
|13
|5
|1
|7
|16-19
|16
|12
|МАЙНЦ
|13
|5
|0
|8
|19-32
|15
|13
|ВЕРДЕР
|13
|3
|5
|5
|22-28
|14
|14
|АУГСБУРГ
|13
|3
|5
|5
|18-25
|14
|15
|ФОРТУНА Д
|13
|3
|3
|7
|16-24
|12
|16
|ГЕРТА
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|17
|КЕЛЬН
|13
|2
|2
|9
|12-28
|8
|18
|ПАДЕРБОРН
|13
|1
|2
|10
|16-32
|5
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