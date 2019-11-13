Капитана "Айнтрахта", сбившего тренера соперников с ног, дисквалифицировали до конца года за

Давид Абрахам / Фото: Reuters

Капитан "Айнтрахта" Давид Абрахам получил длительную дисквалификацию за свои действия в матче 12-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом" (0:1), сообщает RTL.de. Под занавес встречи 33-летний защитник намеренно толкнул плечом наставника соперников Кристиана Штрайха, после чего тот упал.

Согласно информации источника, Немецкий футбольный союз дисквалифицировал игрока на семь недель – до 29 декабря. Также футболист обязан будет выплатить штраф в размере 25 тысяч евро "Айнтрахт" может обжаловать дисквалификацию в течение 24 часов.

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33-летний Абрахам выступает за "Айнтрахт" с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт аргентинца с клубом из Франкфурта действует до лета 2021 года.

Ранее мы писали, что игрока "Манчестер Сити" Бернарду Силву наказали за расистскую шутку в адрес одноклубника. Португальский футболист получил дисквалификацию и обязан пройти спецкурсы.

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