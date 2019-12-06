Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 17 тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Ударная сила "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 17-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что "Барселона" сделала щедрейшее предложение "ПСЖ" по Мбаппе.

Пятница, 6 декабря

20:00 "Лилль" – "Брест" - Футбол 2

Букмекеры: 1.38 – 4.5 – 8.5

21:45 "Ним" – "Лион"

Букмекеры: 3.9 – 3.7 – 1.88

Суббота, 7 декабря

18:30 "Монпелье – "ПСЖ"

Букмекеры: 6.5 – 4.4 – 1.47

21:00 "Монако" – "Амьен" – Футбол 2,

Букмекеры: 1.44 – 4.6 – 6.5

Реклама

21:00 "Ницца" – "Мец"

Букмекеры: 1.78 – 3.3 – 5.0

21:00 "Ренн" – "Анже"

Букмекеры: 2.05 – 3.2 – 3.8

21:00 "Страсбур" – "Тулуза"

Букмекеры: 1.65 – 3.9 – 5.0

Воскресенье, 8 декабря

16:00 "Реймс" – "Сент-Этьен"

Букмекеры: 1.95 – 3.2 – 4.2



Букмекеры: 1.78 – 3.6 – 4.5 22:00 "Марсель" – "Бордо" – Футбол 1,

Букмекеры: 1.61 – 4.0 – 5.25 18:00 "Нант" – "Дижон"1.78 – 3.6 – 4.5 Смотрите все матчи чемпионата Франции не Oll.tv В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 15 12 0 3 32-8 36 2 МАРСЕЛЬ 16 9 4 3 22-18 31 3 БОРДО 16 7 5 4 27-17 26 4 ЛИЛЛЬ 16 7 4 5 20-15 25 5 СЕНТ-ЭТЬЕН 16 7 4 5 20-20 25 6 МОНПЕЛЬЕ 16 6 6 4 20-14 24 7 РЕНН 15 7 3 5 20-16 24 8 АНЖЕ 16 7 3 6 19-21 24 9 НАНТ 16 7 2 7 14-16 23 10 ЛИОН 16 6 4 6 24-16 22 11 БРЕСТ 16 5 6 5 21-19 21 12 РЕЙМС 15 5 6 4 11-8 21 13 МОНАКО 15 6 3 6 23-25 21 14 НИЦЦА 16 6 2 8 21-26 20 15 СТРАСБУР 16 5 3 8 16-21 18 16 ДИЖОН 16 4 4 8 11-18 16 17 АМЬЕН 15 4 4 7 19-28 16 18 МЕЦ 16 3 6 7 13-21 15 19 НИМ 15 2 6 7 12-24 12 20 ТУЛУЗА 16 3 3 10 17-31 12

Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках

"Реал" Мадрид — "Пари Сен-Жермен" – 2:2

"Лилль" – "Аякс" – 0:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама