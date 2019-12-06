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Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Франции

6 декабря, 12:15

Все о поединках 17 тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Ударная сила "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе

Ударная сила "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 17-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что "Барселона" сделала щедрейшее предложение "ПСЖ" по Мбаппе.

Пятница, 6 декабря
20:00 "Лилль" – "Брест" - Футбол 2
Букмекеры: 1.38 – 4.5 – 8.5

21:45 "Ним" – "Лион"
Букмекеры: 3.9 – 3.7 – 1.88

Суббота, 7 декабря
18:30 "Монпелье – "ПСЖ"
Букмекеры: 6.5 – 4.4 – 1.47

21:00 "Монако" – "Амьен" – Футбол 2,
Букмекеры: 1.44 – 4.6 – 6.5

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21:00 "Ницца" – "Мец"
Букмекеры: 1.78 – 3.3 – 5.0

21:00 "Ренн" – "Анже"
Букмекеры: 2.05 – 3.2 – 3.8
21:00 "Страсбур" – "Тулуза"
Букмекеры: 1.65 – 3.9 – 5.0
Воскресенье, 8 декабря
16:00 "Реймс" – "Сент-Этьен"
Букмекеры: 1.95 – 3.2 – 4.2
18:00 "Нант" – "Дижон"
Букмекеры: 1.78 – 3.6 – 4.5
22:00 "Марсель" – "Бордо" – Футбол 1,
Букмекеры: 1.61 – 4.0 – 5.25

Смотрите все матчи чемпионата Франции не Oll.tv

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Турнирная таблица

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ15120332-836
2МАРСЕЛЬ1694322-1831
3БОРДО1675427-1726
4ЛИЛЛЬ1674520-1525
5СЕНТ-ЭТЬЕН1674520-2025
6МОНПЕЛЬЕ1666420-1424
7РЕНН1573520-1624
8АНЖЕ1673619-2124
9НАНТ1672714-1623
10ЛИОН1664624-1622
11БРЕСТ1656521-1921
12РЕЙМС1556411-821
13МОНАКО1563623-2521
14НИЦЦА1662821-2620
15СТРАСБУР1653816-2118
16ДИЖОН1644811-1816
17АМЬЕН1544719-2816
18МЕЦ1636713-2115
19НИМ1526712-2412
20ТУЛУЗА16331017-3112

Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках

"Реал" Мадрид — "Пари Сен-Жермен" – 2:2

"Лилль" – "Аякс" – 0:2

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расписание Марсель результаты чемпионат Франции Лилль псж

Источник: Сегодня|Спорт

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