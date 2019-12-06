Прогноз, расписание и результаты 17-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 17-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что "Барселона" сделала щедрейшее предложение "ПСЖ" по Мбаппе.
Пятница, 6 декабря
20:00 "Лилль" – "Брест" - Футбол 2
Букмекеры: 1.38 – 4.5 – 8.5
21:45 "Ним" – "Лион"
Букмекеры: 3.9 – 3.7 – 1.88
Суббота, 7 декабря
18:30 "Монпелье – "ПСЖ"
Букмекеры: 6.5 – 4.4 – 1.47
21:00 "Монако" – "Амьен" – Футбол 2,
Букмекеры: 1.44 – 4.6 – 6.5
21:00 "Ницца" – "Мец"
Букмекеры: 1.78 – 3.3 – 5.0
Букмекеры: 2.05 – 3.2 – 3.8
Букмекеры: 1.65 – 3.9 – 5.0
Букмекеры: 1.95 – 3.2 – 4.2
Букмекеры: 1.78 – 3.6 – 4.5
Букмекеры: 1.61 – 4.0 – 5.25
Смотрите все матчи чемпионата Франции не Oll.tv
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|15
|12
|0
|3
|32-8
|36
|2
|МАРСЕЛЬ
|16
|9
|4
|3
|22-18
|31
|3
|БОРДО
|16
|7
|5
|4
|27-17
|26
|4
|ЛИЛЛЬ
|16
|7
|4
|5
|20-15
|25
|5
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|16
|7
|4
|5
|20-20
|25
|6
|МОНПЕЛЬЕ
|16
|6
|6
|4
|20-14
|24
|7
|РЕНН
|15
|7
|3
|5
|20-16
|24
|8
|АНЖЕ
|16
|7
|3
|6
|19-21
|24
|9
|НАНТ
|16
|7
|2
|7
|14-16
|23
|10
|ЛИОН
|16
|6
|4
|6
|24-16
|22
|11
|БРЕСТ
|16
|5
|6
|5
|21-19
|21
|12
|РЕЙМС
|15
|5
|6
|4
|11-8
|21
|13
|МОНАКО
|15
|6
|3
|6
|23-25
|21
|14
|НИЦЦА
|16
|6
|2
|8
|21-26
|20
|15
|СТРАСБУР
|16
|5
|3
|8
|16-21
|18
|16
|ДИЖОН
|16
|4
|4
|8
|11-18
|16
|17
|АМЬЕН
|15
|4
|4
|7
|19-28
|16
|18
|МЕЦ
|16
|3
|6
|7
|13-21
|15
|19
|НИМ
|15
|2
|6
|7
|12-24
|12
|20
|ТУЛУЗА
|16
|3
|3
|10
|17-31
|12
Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках
"Реал" Мадрид — "Пари Сен-Жермен" – 2:2
"Лилль" – "Аякс" – 0:2
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