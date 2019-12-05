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Полцарства и Гризманн в придачу: "Барселона" сделала невероятно щедрое предложение по Мбаппе

5 декабря, 20:32

ПСЖ не хочет отпускать своего 20-летнего лидера и готов продлить контракт

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Похоже, "Барселона" очень решительно настроена заполучить форварда французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Ради подписания 20-летнего француза каталонцы готовы отдать парижанам форвардов Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, а также 120 млн евро в придачу. По крайней мере, так утверждает El Chiringuito. Ранее мы писали, что "Реал" согласился заплатить за Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро.

Напомним, что без учета бонусов каталонцы заплатили за Гризманна и Дембеле 245 миллионов евро. Тем не менее "ПСЖ" не торопиться расставаться с одним из своих лидеров. Контракт Мбаппе с французским грандом рассчитан до лета 2022 года. Руководство "ПСЖ" выражало желание продлить договор с Килианом, но футболист отложил переговоры до конца сезона. В этом сезоне во всех турнирах Мбаппе забил 11 голов и сделал четыре передачи в 14 матчах.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Также мы сообщали, что Мишель Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, главной звездой следующих десяти лет будет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

"Мне нравится Неймар, – заявил трехкратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини. – И этот ребенок, который играет вместе с Неймаром в "ПСЖ", не так уж и плох... Да-да, Мбаппе, точно! Он может стать главной звездой на ближайшие десять лет. Посоветовал бы Килиана любому клубу мира. Не знаю, может ли мой бывший клуб "Ювентус" позволить себе этот трансфер сейчас. Однако в будущем это будет сделать еще сложнее, потому что его стоимость еще вырастет".

Смотрите также, как Килиан Мбаппе забивал "Реалу" в Лиге чемпионов

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Источник: Сегодня|Спорт

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