Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки ХХ-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 24 января
21:30 "Боруссия" Д – "Кельн". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,30 – 6,30 – 9,60
Суббота, 25 января:
16:30 "Айнтрахт" – "Лейпциг"
Букмекеры: 4,10 – 4,20 – 1,80
16:30 "Боруссия" М – "Майнц"
Букмекеры: 1,53 – 4,90 – 5,50
16:30 "Вольфсбург" – "Герта"
Букмекеры: 1,80 – 3,95 – 4,30
16:30 "Унион" – "Аугсбург"
Букмекеры: 2,15 – 3,60 – 3,45
16:30 "Фрайбург" – "Падерборн"
Букмекеры: 1,77 – 4,10 – 4,40
19:30 "Бавария" – "Шальке". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,20 – 7,10 – 14,0
Воскресенье, 26 января:
16:30 "Вердер" – "Хоффенхайм". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 2,45 – 3,75 – 2,80
19:00 "Байер" – "Фортуна". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,40 – 5,30 – 7,10
Турнирная таблица чемпионата Германии
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