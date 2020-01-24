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Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Германии

24 января, 15:57

Все о поединках 19-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Лейпциг" - лидер чемпионата Германии

"Лейпциг" - лидер чемпионата Германии / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки ХХ-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 24 января

21:30 "Боруссия" Д – "Кельн". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,30 – 6,30 – 9,60

Суббота, 25 января:

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16:30 "Айнтрахт" – "Лейпциг"
Букмекеры: 4,10 – 4,20 – 1,80

16:30 "Боруссия" М – "Майнц"
Букмекеры: 1,53 – 4,90 – 5,50

16:30 "Вольфсбург" – "Герта"
Букмекеры: 1,80 – 3,95 – 4,30

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16:30 "Унион" – "Аугсбург"
Букмекеры: 2,15 – 3,60 – 3,45

16:30 "Фрайбург" – "Падерборн"
Букмекеры: 1,77 – 4,10 – 4,40

19:30 "Бавария" – "Шальке". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,20 – 7,10 – 14,0

Воскресенье, 26 января:

16:30 "Вердер" – "Хоффенхайм". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 2,45 – 3,75 – 2,80

19:00 "Байер" – "Фортуна". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1,40 – 5,30 – 7,10

Турнирная таблица чемпионата Германии

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Лейпциг чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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