Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 20 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 20-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что накануне "Герта" за рекордные деньги купила несостоявшегося наследника Шевченко.

Пятница, 31 января

21:30 "Герта" – "Шальке" – Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 2.75 – 3.30 – 2.60

Суббота, 1 февраля

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

Букмекеры: 2.10 – 3.70 – 3.30

16:30 "Боруссия" Д – "Унион" – Футбол 1, Oll.tv

Букмекеры: 1.25 – 6.50 – 10.50

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16:30 "Майнц" – "Бавария"

Букмекеры: 12.00 – 7.50 – 1.20

16:30 "Фортуна" – "Айнтрахт"

Букмекеры: 3.30 – 3.70 – 2.10

16:30 "Хоффенхайм" – "Байер" – Футбол 3

Букмекеры: 3.10 – 3.75 – 2.15

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19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" М – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 1.53 – 4.50 – 5.75

Воскресенье, 2 февраля

16:30 "Кельн" – "Фрайбург"

Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.30

19:00 "Падерборн" – "Вольфсбург" – Футбол 2, Oll.tv

Букмекеры: 3.80 – 4.00 – 1.87

Турнирная таблица:

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