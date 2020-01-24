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Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Франции

24 января, 14:28

Все о поединках 21 тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Неймар - главная звезда чемпионата Франции

Неймар - главная звезда чемпионата Франции / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 21-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 24 января

21:45 "Ницца" – "Ренн"
Букмекеры: 2,75 – 3,05 – 2,90

Суббота, 25 января:

18:30 "Марсель" – "Анже"
Букмекеры: 1,80 – 3,85 – 4,60

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21:00 "Брест" – "Амьен"
Букмекеры: 2,10 – 3,40 – 3,65

21:00 "Монако" – "Страсбур"
Букмекеры: 1,65 – 4,10 – 5,60

21:00 "Монпелье" – "Дижон"
Букмекеры: 1,65 – 3,85 – 5,80

В тренде
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21:00 "Реймс" – "Мец"
Букмекеры: 1,95 – 3,15 – 4,90

21:00 "Сент-Этьен" – "Ним"
Букмекеры: 1,80 – 3,65 – 4,90

Воскресенье, 26 января:

16:00 "Лион" – "Тулуза"
Букмекеры: 1,30 – 6,10 – 9,50

18:00 "Нант" – "Бордо"
Букмекеры: 1,95 – 3,35 – 4,60

22:00 "Лилль" – "ПСЖ"
Букмекеры: 6,30 – 4,90 – 1,50

Турнирная таблица чемпионата Франции

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Источник: Сегодня|Спорт

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