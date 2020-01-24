Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 21-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 24 января
21:45 "Ницца" – "Ренн"
Букмекеры: 2,75 – 3,05 – 2,90
Суббота, 25 января:
18:30 "Марсель" – "Анже"
Букмекеры: 1,80 – 3,85 – 4,60
21:00 "Брест" – "Амьен"
Букмекеры: 2,10 – 3,40 – 3,65
21:00 "Монако" – "Страсбур"
Букмекеры: 1,65 – 4,10 – 5,60
21:00 "Монпелье" – "Дижон"
Букмекеры: 1,65 – 3,85 – 5,80
21:00 "Реймс" – "Мец"
Букмекеры: 1,95 – 3,15 – 4,90
21:00 "Сент-Этьен" – "Ним"
Букмекеры: 1,80 – 3,65 – 4,90
Воскресенье, 26 января:
16:00 "Лион" – "Тулуза"
Букмекеры: 1,30 – 6,10 – 9,50
18:00 "Нант" – "Бордо"
Букмекеры: 1,95 – 3,35 – 4,60
22:00 "Лилль" – "ПСЖ"
Букмекеры: 6,30 – 4,90 – 1,50
Турнирная таблица чемпионата Франции
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