Крутой "финт", который ввел соперника в ступор – смотрите видео уникального паса от Неймара

Неймар / Фото: Reuters

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар отдал хитрый пас в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Реймсом" (3:0). Форвард переадресовал мяч партнеру пятой точкой, чем ввел в заблуждение игроков соперника.

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27-летний Неймар в нынешнем сезоне провел за "ПСЖ" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

Кстати, Неймару подложили в шкафчик сюрприз, от которого ему стало страшно. Над бразильским игроком искусно подшутил его одноклубник.

Как мы писали ранее, Неймар таки может остаться в "ПСЖ" по окончании сезона. Бразильский нападающий готов продлить контракт с чемпионами Франции, несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как забивает Неймар за "Пари Сен-Жермен":

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