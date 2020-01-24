Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 21-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 24 января
22:00 "Осасуна" – "Леванте"
Букмекеры: 1,85 – 3,95 – 4,10
Суббота, 25 января
14:00 "Эспаньол" – "Атлетик". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 2,55 – 3,00 – 3,25
17:00 "Валенсия" – "Барселона". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 4,90 – 4,40 – 1,65
19:30 "Алавес" – "Вильярреал"
Букмекеры: 2,80 – 3,30 – 3,65
22:00 "Севилья" – "Гранада"
Букмекеры: 1,40 – 4,80 – 8,70
Воскресенье, 26 января
13:00 "Атлетико" – "Леганес". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1,45 – 4,30 – 8,60
15:00 "Сельта" – "Эйбар"
Букмекеры: 2,10 – 3,40 – 3,80
17:00 "Хетафе" – "Бетис"
Букмекеры: 2,07 – 3,35 – 3,95
19:30 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"
Букмекеры: 1,50 – 4,80 – 6,70
22:00 "Вальядолид" – "Реал". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 7,20 – 4,90 – 1,45
Турнирная таблица чемпионата Испании
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