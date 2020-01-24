Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 21 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 21-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: Игрока "Реала" пытались ограбить в Мадриде – ему помогли прохожие

Пятница, 24 января

22:00 "Осасуна" – "Леванте"

Букмекеры: 1,85 – 3,95 – 4,10

Суббота, 25 января

14:00 "Эспаньол" – "Атлетик". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2,55 – 3,00 – 3,25

Реклама

17:00 "Валенсия" – "Барселона". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 4,90 – 4,40 – 1,65

19:30 "Алавес" – "Вильярреал"

Букмекеры: 2,80 – 3,30 – 3,65

22:00 "Севилья" – "Гранада"

Букмекеры: 1,40 – 4,80 – 8,70

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Воскресенье, 26 января

13:00 "Атлетико" – "Леганес". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1,45 – 4,30 – 8,60

15:00 "Сельта" – "Эйбар"

Букмекеры: 2,10 – 3,40 – 3,80

17:00 "Хетафе" – "Бетис"

Букмекеры: 2,07 – 3,35 – 3,95

19:30 "Реал Сосьедад" – "Мальорка"

Букмекеры: 1,50 – 4,80 – 6,70

22:00 "Вальядолид" – "Реал". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 7,20 – 4,90 – 1,45

Турнирная таблица чемпионата Испании

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама