Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 22-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Суббота, 1 февраля
14:00 "Гранада" – "Эспаньол" – Футбол 2
Букмекеры: 2,60 – 3,00 – 3,00
17:00 "Реал" Мадрид – "Атлетико"- Футбол 2
Букмекеры: 1,78 – 3,40 – 4,80
19:30 "Мальорка" – "Реал Вальядолид"
Букмекеры: 2,25 – 3,20 – 3,40
22:00 "Валенсия" – "Сельта" – Футбол 2
Букмекеры: 1,80 – 3,60 – 4,60
Воскресенье, 2 февраля
13:00 "Леганес" – "Реал" Сосьедад- Футбол 3
Букмекеры: 2,87 – 3,20 – 2,55
15:00 "Эйбар" – "Реал" Бетис"
Букмекеры: 2,55 – 3,40 – 2,75
17:00 "Атлетик" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,55 – 2,80 – 3,30
19:30 "Севилья" – "Алавес" – Футбол 1
Букмекеры: 1,35 – 4,80 – 9,50
19:30 "Вильярреал" – "Осасуна"
Букмекеры:1,75 – 3,80 – 4,60
22:00 "Барселона" – "Леванте" – Футбол 1
Букмекеры: 1,12 – 9,00 – 19,00
Турнирная таблица чемпионата Испании
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