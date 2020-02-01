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Прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

1 февраля, 12:45

Все о поединках 22 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Спасительный фол Вальверде

Спасительный фол Вальверде / Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 22-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 1 февраля

14:00 "Гранада" – "Эспаньол" – Футбол 2
Букмекеры: 2,60 – 3,00 – 3,00

17:00 "Реал" Мадрид – "Атлетико"- Футбол 2
Букмекеры: 1,78 – 3,40 – 4,80

19:30 "Мальорка" – "Реал Вальядолид"
Букмекеры: 2,25 – 3,20 – 3,40

22:00 "Валенсия" – "Сельта" – Футбол 2
Букмекеры: 1,80 – 3,60 – 4,60

Воскресенье, 2 февраля

13:00 "Леганес" – "Реал" Сосьедад- Футбол 3
Букмекеры: 2,87 – 3,20 – 2,55

15:00 "Эйбар" – "Реал" Бетис"
Букмекеры: 2,55 – 3,40 – 2,75

17:00 "Атлетик" – "Хетафе"
Букмекеры: 2,55 – 2,80 – 3,30

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19:30 "Севилья" – "Алавес" – Футбол 1
Букмекеры: 1,35 – 4,80 – 9,50

19:30 "Вильярреал" – "Осасуна"
Букмекеры:1,75 – 3,80 – 4,60

22:00 "Барселона" – "Леванте" – Футбол 1
Букмекеры: 1,12 – 9,00 – 19,00

Турнирная таблица чемпионата Испании

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