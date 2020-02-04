Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 23-го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Мбаппе, Кавани и Неймар / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 22-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Вторник, 4 февраля

20:00 "Лилль" – "Ренн"

Букмекеры: 2.05 – 3.25 – 3.80

20:00 "Монако" – "Анже" – Футбол 3

Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.00

22:00 "Нант" – "ПСЖ" – Футбол 3

Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.32

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Среда, 5 февраля

20:00 "Тулуза" – "Страсбур"

Букмекеры: 3.40 – 3.00 – 2.30

20:00 "Реймс" – "Ницца" – Футбол 3

Букмекеры: 2.15 – 3.10 – 3.75

20:00 "Ним" – "Дижон"

Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.20

20:00 "Монпелье" – "Метц"

Букмекеры: 1.70 – 3.30 – 5.80

20:00 "Лион" – "Амьен"

Букмекеры:1.30 – 5.00 – 11.00

20:00 "Брест" – "Бордо"

Букмекеры: 2.50 – 3.20 – 2.90

22:00 "Сент-Этьен" – "Марсель" – Футбол 3

Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.40

Турнирная таблица чемпионата Франции

Смотрите обзор матча лидера чемпионата Франции "Реймс" — "ПСЖ" – 0:3

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