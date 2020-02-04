Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 22-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Вторник, 4 февраля
20:00 "Лилль" – "Ренн"
Букмекеры: 2.05 – 3.25 – 3.80
20:00 "Монако" – "Анже" – Футбол 3
Букмекеры: 1.95 – 3.40 – 4.00
22:00 "Нант" – "ПСЖ" – Футбол 3
Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.32
Среда, 5 февраля
20:00 "Тулуза" – "Страсбур"
Букмекеры: 3.40 – 3.00 – 2.30
20:00 "Реймс" – "Ницца" – Футбол 3
Букмекеры: 2.15 – 3.10 – 3.75
20:00 "Ним" – "Дижон"
Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.20
20:00 "Монпелье" – "Метц"
Букмекеры: 1.70 – 3.30 – 5.80
20:00 "Лион" – "Амьен"
Букмекеры:1.30 – 5.00 – 11.00
20:00 "Брест" – "Бордо"
Букмекеры: 2.50 – 3.20 – 2.90
22:00 "Сент-Этьен" – "Марсель" – Футбол 3
Букмекеры: 3.00 – 3.20 – 2.40
Турнирная таблица чемпионата Франции
Смотрите обзор матча лидера чемпионата Франции "Реймс" — "ПСЖ" – 0:3
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