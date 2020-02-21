Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Германии

Все о поединках 23-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 23-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

21:30 "Бавария" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,24 – 4,80 – 17,50

22 февраля, суббота

16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 1,62 – 4,35 – 4,85

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16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6,20 – 5,50 – 1,41

16:30 "Герта" – "Кельн"

Букмекеры: 2,27 – 3,45 – 3,10

16:30 "Фрайбург" – "Фортуна" Дюссельдорф

Букмекеры: 1,90 – 3,65 – 3,95

19:30 "Шальке" – РБ "Лейпциг" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,25 – 3,95 – 1,78

23 февраля, воскресенье

16:30 "Байер" – "Аугсбург"

Букмекеры: 1,44 – 4,80 – 6,70

19:00 "Вольфсбург" – "Майнц"

Букмекеры: 1,75 – 3,80 – 4,55

24 февраля, понедельник

"Айнтрахт" Ф – "Унион" Берлин

Букмекеры: 1,88 – 3,65 – 4,05

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 22 14 4 4 62-24 46 2 ЛЕЙПЦИГ 22 13 6 3 56-25 45 3 БОРУССИЯ Д 22 12 6 4 63-32 42 4 БОРУССИЯ М 21 13 3 5 42-24 42 5 БАЙЕР 22 12 4 6 38-29 40 6 ШАЛЬКЕ 22 9 9 4 32-27 36 7 ФРАЙБУРГ 22 9 6 7 31-31 33 8 ХОФФЕНХАЙМ 22 10 3 9 33-35 33 9 ВОЛЬФСБУРГ 22 8 7 7 28-28 31 10 АЙНТРАХТ Ф 22 8 4 10 37-35 28 11 АУГСБУРГ 22 7 6 9 34-45 27 12 УНИОН БЕРЛИН 22 8 2 12 27-35 26 13 ГЕРТА 22 7 5 10 27-38 26 14 КЕЛЬН 21 7 2 12 28-42 23 15 МАЙНЦ 22 7 1 14 31-48 22 16 ФОРТУНА Д 22 4 5 13 21-46 17 17 ВЕРДЕР 22 4 5 13 25-51 17 18 ПАДЕРБОРН 22 4 4 14 27-47 16

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