Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 23-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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21 февраля, пятница
21:30 "Бавария" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,24 – 4,80 – 17,50
22 февраля, суббота
16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 1,62 – 4,35 – 4,85
16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6,20 – 5,50 – 1,41
16:30 "Герта" – "Кельн"
Букмекеры: 2,27 – 3,45 – 3,10
16:30 "Фрайбург" – "Фортуна" Дюссельдорф
Букмекеры: 1,90 – 3,65 – 3,95
19:30 "Шальке" – РБ "Лейпциг" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,25 – 3,95 – 1,78
23 февраля, воскресенье
16:30 "Байер" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1,44 – 4,80 – 6,70
19:00 "Вольфсбург" – "Майнц"
Букмекеры: 1,75 – 3,80 – 4,55
24 февраля, понедельник
"Айнтрахт" Ф – "Унион" Берлин
Букмекеры: 1,88 – 3,65 – 4,05
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|22
|14
|4
|4
|62-24
|46
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|22
|13
|6
|3
|56-25
|45
|3
|БОРУССИЯ Д
|22
|12
|6
|4
|63-32
|42
|4
|БОРУССИЯ М
|21
|13
|3
|5
|42-24
|42
|5
|БАЙЕР
|22
|12
|4
|6
|38-29
|40
|6
|ШАЛЬКЕ
|22
|9
|9
|4
|32-27
|36
|7
|ФРАЙБУРГ
|22
|9
|6
|7
|31-31
|33
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|22
|10
|3
|9
|33-35
|33
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|22
|8
|7
|7
|28-28
|31
|10
|АЙНТРАХТ Ф
|22
|8
|4
|10
|37-35
|28
|11
|АУГСБУРГ
|22
|7
|6
|9
|34-45
|27
|12
|УНИОН БЕРЛИН
|22
|8
|2
|12
|27-35
|26
|13
|ГЕРТА
|22
|7
|5
|10
|27-38
|26
|14
|КЕЛЬН
|21
|7
|2
|12
|28-42
|23
|15
|МАЙНЦ
|22
|7
|1
|14
|31-48
|22
|16
|ФОРТУНА Д
|22
|4
|5
|13
|21-46
|17
|17
|ВЕРДЕР
|22
|4
|5
|13
|25-51
|17
|18
|ПАДЕРБОРН
|22
|4
|4
|14
|27-47
|16
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