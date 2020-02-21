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Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Германии

21 февраля, 11:41

Все о поединках 23-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 23-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

21:30 "Бавария" – "Падерборн" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,24 – 4,80 – 17,50

22 февраля, суббота

16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 1,62 – 4,35 – 4,85

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16:30 "Вердер" – "Боруссия" Д ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6,20 – 5,50 – 1,41

16:30 "Герта" – "Кельн"
Букмекеры: 2,27 – 3,45 – 3,10

16:30 "Фрайбург" – "Фортуна" Дюссельдорф
Букмекеры: 1,90 – 3,65 – 3,95

19:30 "Шальке" – РБ "Лейпциг" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,25 – 3,95 – 1,78

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля, воскресенье

16:30 "Байер" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1,44 – 4,80 – 6,70

19:00 "Вольфсбург" – "Майнц"
Букмекеры: 1,75 – 3,80 – 4,55

24 февраля, понедельник

"Айнтрахт" Ф – "Унион" Берлин
Букмекеры: 1,88 – 3,65 – 4,05

МКлубИВНПМячиОчки
1БАВАРИЯ22144462-2446
2ЛЕЙПЦИГ22136356-2545
3БОРУССИЯ Д22126463-3242
4БОРУССИЯ М21133542-2442
5БАЙЕР22124638-2940
6ШАЛЬКЕ2299432-2736
7ФРАЙБУРГ2296731-3133
8ХОФФЕНХАЙМ22103933-3533
9ВОЛЬФСБУРГ2287728-2831
10АЙНТРАХТ Ф22841037-3528
11АУГСБУРГ2276934-4527
12УНИОН БЕРЛИН22821227-3526
13ГЕРТА22751027-3826
14КЕЛЬН21721228-4223
15МАЙНЦ22711431-4822
16ФОРТУНА Д22451321-4617
17ВЕРДЕР22451325-5117
18ПАДЕРБОРН22441427-4716

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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