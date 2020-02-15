В Германии фанаты словили человека, оскорблявшего игрока на почве расизма

В матче третьей немецкой лиги между командами "Пройссен Мюнстер" и "Вюрцбургер Киккерс" произошел расистский скандал. Один из болельщиков на трибуне стал издавать обезьяньи звуки в сторону защитника "Киккерс" Лероя Квадво.
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Примечательно, что недовольны поведением этого фаната были остальные болельщики, которые сразу закричали: "Нацисты вон". Трибуны сами указали на нарушителя, после чего его схватили сотрудники стадиона и вывели под аплодисменты болельщиков.
Полиция собрала всю необходимую информацию о нем и временно отпустила. Теперь фанату грозит уголовное преследование и запрет на посещение стадионов.
Ранее мы писали про другой скандал в Испании: арбитр говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем". Тренер "Кревильенте" возмущена поведением рефери и требует извинений.
А звезду "Тоттенхэма" обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус.
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