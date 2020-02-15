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В Германии фанаты словили человека, оскорблявшего игрока на почве расизма

15 февраля, 18:56

Болельщику грозит уголовное преследование и запрет на посещение стадионов

/ Фото: AFP

В матче третьей немецкой лиги между командами "Пройссен Мюнстер" и "Вюрцбургер Киккерс" произошел расистский скандал. Один из болельщиков на трибуне стал издавать обезьяньи звуки в сторону защитника "Киккерс" Лероя Квадво.

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Примечательно, что недовольны поведением этого фаната были остальные болельщики, которые сразу закричали: "Нацисты вон". Трибуны сами указали на нарушителя, после чего его схватили сотрудники стадиона и вывели под аплодисменты болельщиков.

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Полиция собрала всю необходимую информацию о нем и временно отпустила. Теперь фанату грозит уголовное преследование и запрет на посещение стадионов.

Ранее мы писали про другой скандал в Испании: арбитр говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем". Тренер "Кревильенте" возмущена поведением рефери и требует извинений.

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А звезду "Тоттенхэма" обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус.

Смотрите, как "Эспаньол" забил шесть мячей сопернику в Лиге Европы:

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расизм чемпионат Германии

Источник: Bild

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