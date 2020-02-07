Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 23-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" трещит по швам – после скандала с руководством Месси чуть не подрался с вратарем.
7 февраля, пятница
22:00 "Алавес" – "Эйбар"
Букмекеры: 2,22 – 3,15 – 3,70
8 февраля, суббота
14:00 "Леванте" – "Леганес" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 2,58 – 3,30 – 2,94
17:00 "Хетафе" – "Валенсия"
Букмекеры: 2,03 – 3,40 – 4,10
19:30 "Вальядолид" – "Вильярреал"
Букмекеры: 3,05 – 3,25 – 2,39
22:00 "Атлетико" – "Гранада" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,37 – 4,35 – 10,00
9 февраля, воскресенье
13:00 "Эспаньол" – "Мальорка" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,63 – 3,90 – 5,50
15:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"
Букмекеры: 2,08 – 3,20 – 3,85
17:00 "Осасуна" – "Реал Мадрид" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 6,10 – 4,40 – 1,51
19:30 "Сельта" – "Севилья"
Букмекеры: 3,40 – 2,22 – 3,20
22:00 "Бетис" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,05 – 3,80 – 1,85
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|22
|14
|7
|1
|40-13
|49
|2
|БАРСЕЛОНА
|22
|14
|4
|4
|52-26
|46
|3
|СЕВИЛЬЯ
|22
|11
|6
|5
|28-21
|39
|4
|ХЕТАФЕ
|22
|11
|6
|5
|32-20
|39
|5
|ВАЛЕНСИЯ
|22
|10
|7
|5
|33-29
|37
|6
|АТЛЕТИКО
|22
|9
|9
|4
|22-15
|36
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22
|10
|4
|8
|39-30
|34
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|9
|АТЛЕТИК
|22
|7
|10
|5
|22-17
|31
|10
|ГРАНАДА
|22
|9
|3
|10
|27-29
|30
|11
|ОСАСУНА
|22
|6
|10
|6
|29-28
|28
|12
|БЕТИС
|22
|7
|7
|8
|30-34
|28
|13
|ЛЕВАНТЕ
|22
|8
|2
|12
|27-34
|26
|14
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22
|5
|10
|7
|18-24
|25
|15
|АЛАВЕС
|22
|6
|6
|10
|23-32
|24
|16
|ЭЙБАР
|22
|6
|6
|10
|21-30
|24
|17
|ЛЕГАНЕС
|22
|4
|6
|12
|18-34
|18
|18
|МАЛЬОРКА
|22
|5
|3
|14
|22-38
|18
|19
|СЕЛЬТА
|22
|3
|8
|11
|17-31
|17
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|22
|3
|6
|13
|18-40
|15
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