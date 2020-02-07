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Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Испании

7 февраля, 17:32

Все о поединках 23 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" в чемпионате Испании

"Барселона" в чемпионате Испании / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 23-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" трещит по швам – после скандала с руководством Месси чуть не подрался с вратарем.

7 февраля, пятница

22:00 "Алавес" – "Эйбар"
Букмекеры: 2,22 – 3,15 – 3,70

8 февраля, суббота

14:00 "Леванте" – "Леганес" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 2,58 – 3,30 – 2,94

17:00 "Хетафе" – "Валенсия"
Букмекеры: 2,03 – 3,40 – 4,10

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19:30 "Вальядолид" – "Вильярреал"
Букмекеры: 3,05 – 3,25 – 2,39

22:00 "Атлетико" – "Гранада" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,37 – 4,35 – 10,00

9 февраля, воскресенье

В тренде
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13:00 "Эспаньол" – "Мальорка" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,63 – 3,90 – 5,50

15:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"
Букмекеры: 2,08 – 3,20 – 3,85

17:00 "Осасуна" – "Реал Мадрид" ТК: "Футбол 2"
Букмекеры: 6,10 – 4,40 – 1,51

19:30 "Сельта" – "Севилья"
Букмекеры: 3,40 – 2,22 – 3,20

22:00 "Бетис" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"
Букмекеры: 4,05 – 3,80 – 1,85

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД22147140-1349
2БАРСЕЛОНА22144452-2646
3СЕВИЛЬЯ22116528-2139
4ХЕТАФЕ22116532-2039
5ВАЛЕНСИЯ22107533-2937
6АТЛЕТИКО2299422-1536
7ВИЛЬЯРРЕАЛ22104839-3034
8РЕАЛ СОСЬЕДАД22104837-3034
9АТЛЕТИК22710522-1731
10ГРАНАДА22931027-2930
11ОСАСУНА22610629-2828
12БЕТИС2277830-3428
13ЛЕВАНТЕ22821227-3426
14ВАЛЬЯДОЛИД22510718-2425
15АЛАВЕС22661023-3224
16ЭЙБАР22661021-3024
17ЛЕГАНЕС22461218-3418
18МАЛЬОРКА22531422-3818
19СЕЛЬТА22381117-3117
20ЭСПАНЬОЛ22361318-4015

Смотрите, как "Вильярреал" обыгрывал российский "Зенит" в еврокубках:

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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