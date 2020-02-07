Прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 23 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" в чемпионате Испании / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 23-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, что "Барселона" трещит по швам – после скандала с руководством Месси чуть не подрался с вратарем.

7 февраля, пятница

22:00 "Алавес" – "Эйбар"

Букмекеры: 2,22 – 3,15 – 3,70

8 февраля, суббота

14:00 "Леванте" – "Леганес" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 2,58 – 3,30 – 2,94

17:00 "Хетафе" – "Валенсия"

Букмекеры: 2,03 – 3,40 – 4,10

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19:30 "Вальядолид" – "Вильярреал"

Букмекеры: 3,05 – 3,25 – 2,39

22:00 "Атлетико" – "Гранада" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,37 – 4,35 – 10,00

9 февраля, воскресенье

13:00 "Эспаньол" – "Мальорка" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,63 – 3,90 – 5,50

15:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"

Букмекеры: 2,08 – 3,20 – 3,85

17:00 "Осасуна" – "Реал Мадрид" ТК: "Футбол 2"

Букмекеры: 6,10 – 4,40 – 1,51

19:30 "Сельта" – "Севилья"

Букмекеры: 3,40 – 2,22 – 3,20

22:00 "Бетис" – "Барселона" ТК: "Футбол 1"

Букмекеры: 4,05 – 3,80 – 1,85

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 22 14 7 1 40-13 49 2 БАРСЕЛОНА 22 14 4 4 52-26 46 3 СЕВИЛЬЯ 22 11 6 5 28-21 39 4 ХЕТАФЕ 22 11 6 5 32-20 39 5 ВАЛЕНСИЯ 22 10 7 5 33-29 37 6 АТЛЕТИКО 22 9 9 4 22-15 36 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 22 10 4 8 39-30 34 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 22 10 4 8 37-30 34 9 АТЛЕТИК 22 7 10 5 22-17 31 10 ГРАНАДА 22 9 3 10 27-29 30 11 ОСАСУНА 22 6 10 6 29-28 28 12 БЕТИС 22 7 7 8 30-34 28 13 ЛЕВАНТЕ 22 8 2 12 27-34 26 14 ВАЛЬЯДОЛИД 22 5 10 7 18-24 25 15 АЛАВЕС 22 6 6 10 23-32 24 16 ЭЙБАР 22 6 6 10 21-30 24 17 ЛЕГАНЕС 22 4 6 12 18-34 18 18 МАЛЬОРКА 22 5 3 14 22-38 18 19 СЕЛЬТА 22 3 8 11 17-31 17 20 ЭСПАНЬОЛ 22 3 6 13 18-40 15

Смотрите, как "Вильярреал" обыгрывал российский "Зенит" в еврокубках:

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