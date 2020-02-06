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"Барселона" трещит по швам: после скандала руководством с Месси чуть не подрался с вратарем

6 февраля, 23:10

Каталонский клуб попал в яму после увольнения главного тренера

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

"Барселона" продолжает страдать от конфликтов внутри коллектива. Как сообщает El Pais, на сегодняшней тренировке лидер каталонцев Лионель Месси повздорил с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Ранее мы писали, что Месси публично поссорился со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

По данным источника, перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде. Ранее сообщалось, что у Месси возник конфликт с защитником команды Жераром Пике. На волне скандалов появились слухи об уходе Месси из "Барселоны". Именитые клубы Европы уже выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинца.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

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Также мы рассказывали, что игрок "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу. От защитник каталонского клуба Самюэля Умтити требуют компенсацию в размере 180 тысячи евро.

Смотрите также, как Месси забивал "Боруссии" в Лиге чемпионов

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Championat.ru

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