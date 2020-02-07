Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 24-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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7 февраля, пятница
21:45 "Анже" – "Лилль"
Букмекеры: 3.05 – 3.10 – 2.60
8 февраля, суббота
18:30 "Марсель" – "Тулуза" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 10.00
21:00 "Амьен" – "Монако"
Букмекеры: 3.85 – 3.50 – 1.97
21:00 "Ренн" – "Брест"
Букмекеры: 1.52 – 4.30 – 6.40
21:00 "Метц" – "Бордо"
Букмекеры: 2.56 – 3.05 – 2.99
21:00 "Дижон" – "Нант"
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.89
21:00 "Ницца" – "Ним"
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10
9 февраля, воскресенье
16:00 "Монпелье" – "Сент-Этьенн"
Букмекеры: 2.13 – 3.15 – 3.70
18:00 "Страсбург" – "Реймс" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.18 – 2.99 – 3.85
22:00 "ПСЖ" – "Лион" ТК: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.25 – 6.60 – 10.00
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|23
|19
|1
|3
|59-15
|58
|2
|МАРСЕЛЬ
|23
|13
|7
|3
|32-21
|46
|3
|РЕНН
|23
|12
|4
|7
|29-22
|40
|4
|ЛИЛЛЬ
|23
|11
|4
|8
|27-25
|37
|5
|МОНПЕЛЬЕ
|23
|9
|7
|7
|31-27
|34
|6
|ЛИОН
|23
|9
|6
|8
|35-21
|33
|7
|РЕЙМС
|23
|8
|9
|6
|22-16
|33
|8
|НИЦЦА
|23
|9
|6
|8
|33-31
|33
|9
|СТРАСБУР
|23
|10
|3
|10
|28-28
|33
|10
|МОНАКО
|23
|9
|5
|9
|38-39
|32
|11
|НАНТ
|23
|10
|2
|11
|22-24
|32
|12
|БОРДО
|23
|8
|7
|8
|31-25
|31
|13
|АНЖЕ
|23
|8
|6
|9
|24-30
|30
|14
|БРЕСТ
|23
|7
|8
|8
|29-31
|29
|15
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|23
|8
|4
|11
|25-37
|28
|16
|МЕЦ
|23
|6
|9
|8
|23-30
|27
|17
|ДИЖОН
|23
|6
|6
|11
|19-26
|24
|18
|НИМ
|23
|5
|6
|12
|21-36
|21
|19
|АМЬЕН
|23
|4
|8
|11
|24-41
|20
|20
|ТУЛУЗА
|23
|3
|4
|16
|21-48
|13
Обзор матча "Реймс" — "Пари Сен-Жермен":
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