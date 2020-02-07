Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 24го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 24-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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7 февраля, пятница

21:45 "Анже" – "Лилль"

Букмекеры: 3.05 – 3.10 – 2.60

8 февраля, суббота

18:30 "Марсель" – "Тулуза" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 10.00

21:00 "Амьен" – "Монако"

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Букмекеры: 3.85 – 3.50 – 1.97

21:00 "Ренн" – "Брест"

Букмекеры: 1.52 – 4.30 – 6.40

21:00 "Метц" – "Бордо"

Букмекеры: 2.56 – 3.05 – 2.99

21:00 "Дижон" – "Нант"

Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.89

21:00 "Ницца" – "Ним"

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Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10

9 февраля, воскресенье

16:00 "Монпелье" – "Сент-Этьенн"

Букмекеры: 2.13 – 3.15 – 3.70

18:00 "Страсбург" – "Реймс" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.18 – 2.99 – 3.85

22:00 "ПСЖ" – "Лион" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.25 – 6.60 – 10.00

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 23 19 1 3 59-15 58 2 МАРСЕЛЬ 23 13 7 3 32-21 46 3 РЕНН 23 12 4 7 29-22 40 4 ЛИЛЛЬ 23 11 4 8 27-25 37 5 МОНПЕЛЬЕ 23 9 7 7 31-27 34 6 ЛИОН 23 9 6 8 35-21 33 7 РЕЙМС 23 8 9 6 22-16 33 8 НИЦЦА 23 9 6 8 33-31 33 9 СТРАСБУР 23 10 3 10 28-28 33 10 МОНАКО 23 9 5 9 38-39 32 11 НАНТ 23 10 2 11 22-24 32 12 БОРДО 23 8 7 8 31-25 31 13 АНЖЕ 23 8 6 9 24-30 30 14 БРЕСТ 23 7 8 8 29-31 29 15 СЕНТ-ЭТЬЕН 23 8 4 11 25-37 28 16 МЕЦ 23 6 9 8 23-30 27 17 ДИЖОН 23 6 6 11 19-26 24 18 НИМ 23 5 6 12 21-36 21 19 АМЬЕН 23 4 8 11 24-41 20 20 ТУЛУЗА 23 3 4 16 21-48 13

Обзор матча "Реймс" — "Пари Сен-Жермен":

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