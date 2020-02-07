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Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Франции

7 февраля, 21:57

Все о поединках 24го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ"

Лидер чемпионата Франции "ПСЖ" / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 24-го тура Лиги 1. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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7 февраля, пятница

21:45 "Анже" – "Лилль"

Букмекеры: 3.05 – 3.10 – 2.60

8 февраля, суббота

18:30 "Марсель" – "Тулуза" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 10.00

21:00 "Амьен" – "Монако"

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Букмекеры: 3.85 – 3.50 – 1.97

21:00 "Ренн" – "Брест"

Букмекеры: 1.52 – 4.30 – 6.40

21:00 "Метц" – "Бордо"

Букмекеры: 2.56 – 3.05 – 2.99

В тренде
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21:00 "Дижон" – "Нант"

Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.89

21:00 "Ницца" – "Ним"

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Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10

9 февраля, воскресенье

16:00 "Монпелье" – "Сент-Этьенн"

Букмекеры: 2.13 – 3.15 – 3.70

18:00 "Страсбург" – "Реймс" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.18 – 2.99 – 3.85

22:00 "ПСЖ" – "Лион" ТК: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.25 – 6.60 – 10.00

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ23191359-1558
2МАРСЕЛЬ23137332-2146
3РЕНН23124729-2240
4ЛИЛЛЬ23114827-2537
5МОНПЕЛЬЕ2397731-2734
6ЛИОН2396835-2133
7РЕЙМС2389622-1633
8НИЦЦА2396833-3133
9СТРАСБУР231031028-2833
10МОНАКО2395938-3932
11НАНТ231021122-2432
12БОРДО2387831-2531
13АНЖЕ2386924-3030
14БРЕСТ2378829-3129
15СЕНТ-ЭТЬЕН23841125-3728
16МЕЦ2369823-3027
17ДИЖОН23661119-2624
18НИМ23561221-3621
19АМЬЕН23481124-4120
20ТУЛУЗА23341621-4813

Обзор матча "Реймс" — "Пари Сен-Жермен":

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Марсель чемпионат Италии псж Лион

Источник: Сегодня|Спорт

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