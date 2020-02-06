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Игрок "Марселя" унизил защитника, обманул вратаря и забил сумасшедший гол с нулевого угла

6 февраля, 15:07

Димитри Пайет идеальной разобрался с соперником на поле

Димитри Пайет

Димитри Пайет / Фото: Reuters

В матче чемпионата Франции "Сент-Этьен" принимал "Марсель". Гости добыли уверенную победу со счетом 0:2. В конце поединка Радонич удвоил преимущество своей команды. Но очень красивым голом отметился другой игрок команды – Димитри Пайет.

Игрок принял мяч на левом фланге, вошел с ним в штрафную и серией ложных замахов усадил защитника на газон, а после этого внешней стороной стопы вкрутил мяч в покинутый вратарем угол.

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После этой победы, команда Виллаша-Боаша закрепилась на второй позиции Лиги 1, отрыв от "Ренна" составляет 6 очков. Пайет выступает за "Марсель", он присоединился к французам после перехода из "Вест Хэма" в 2017 году.

Кстати, вратарь устроил сумасшедшую драку с фанатами из-за пропущеного гола. Марк Бирн был очень рассержен забитому мячу.

Также смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев. За свою карьеру знаменитый португалец шесть раз огорчал Андрея Пятова и трижды – Александра Шовковского.

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Марсель чемпионат Франции Димитри Пайе

Источник: Сегодня|Спорт

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