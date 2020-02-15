Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 24-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Напомним, что посреди недели состоялись полуфинальные матчи национального Кубка. Роналду на последних секундах спасает "Ювентус" в Кубке Италии, а "Интер" минимально уступил "Наполи".
Суббота, 15 февраля
16:00 "Лечче" – СПАЛ
Букмекеры: 2.15 – 3.50 – 3.30
19:00 "Болонья" – "Дженоа"
Букмекеры: 1.83 – 3.60 – 4.40
21:45 "Аталанта" – "Рома" – Футбол 1
Букмекеры: 1.75 – 4.33 – 4.10
Воскресенье, 16 февраля
13:30 "Удинезе" – "Верона" – Футбол 2
Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.90
16:00 "Сампдория" – "Фиорентина"
Букмекеры: 2.80 – 3.00 – 2.75
16:00 "Сассуоло" – "Парма"
Букмекеры: 1.95 – 3.60 – 3.80
16:00 "Ювентус" – "Брешия" – Футбол 1
Букмекеры: 1.18 – 7.50 – 14.00
19:00 "Кальяри" – "Наполи" – Футбол 2
Букмекеры: 4.00 – 3.80 – 1.85
21:45 "Лацио" – "Интер" – Футбол 2
Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 2.95
Понедельник, 17 февраля
21:45 "Милан" – "Торино" – Футбол 2
Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50
Все матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
Смотрите, как "Ювентус" сенсационно проиграл в предыдущем туре Серии А:
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