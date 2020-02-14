Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 25-го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Ударная сила "ПСЖ": Неймар и Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки 25-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица Лиги 1.

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Чемпионат Франции, 25 тур

Пятница, 14 февраля

21:45 Монако – Монпелье ТВ"Футбол 3"

Букмекеры: 1.78 – 3.85 – 4.60

Суббота, 15 февраля

18:30 Амьен – ПСЖ ТВ"Футбол 3"

Букмекеры: 8.60 – 5.80 – 1.33

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21:00 Бордо – Дижон

Букмекеры: 1.86 – 3.40 – 4.90

21:00 Нант – Мец

Букмекеры: 1.94 – 3.25 – 4.70

21:00 Тулуза – Ницца

Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

21:00 Ним – Анже

Букмекеры: 2.80 – 3.10 – 2.80

Воскресенье, 16 февраля

16:00 Лион – Страсбур

Букмекеры: 1.73 – 3.60 – 5.60

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18:00 Брест – Сент-Этьен

Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.60

18:00 Реймс – Ренн

Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 3.00

22:00 Лилль – Марсель ТВ"Футбол 3"

Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.45

Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 24 20 1 3 63-17 61 2 МАРСЕЛЬ 24 14 7 3 33-21 49 3 РЕНН 24 12 5 7 29-22 41 4 ЛИЛЛЬ 24 12 4 8 29-25 40 5 МОНПЕЛЬЕ 24 10 7 7 32-27 37 6 СТРАСБУР 24 11 3 10 31-28 36 7 МОНАКО 24 10 5 9 40-40 35 8 БОРДО 24 9 7 8 33-26 34 9 ЛИОН 24 9 6 9 37-25 33 10 РЕЙМС 24 8 9 7 22-19 33 11 НИЦЦА 24 9 6 9 34-34 33 12 НАНТ 24 10 3 11 25-27 33 13 БРЕСТ 24 7 9 8 29-31 30 14 АНЖЕ 24 8 6 10 24-32 30 15 СЕНТ-ЭТЬЕН 24 8 4 12 25-38 28 16 МЕЦ 24 6 9 9 24-32 27 17 ДИЖОН 24 6 7 11 22-29 25 18 НИМ 24 6 6 12 24-37 24 19 АМЬЕН 24 4 8 12 25-43 20 20 ТУЛУЗА 24 3 4 17 21-49 13

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