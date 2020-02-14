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Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Франции

14 февраля, 19:25

Все о поединках 25-го тура чемпионата Франции - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Ударная сила "ПСЖ": Неймар и Мбаппе

Ударная сила "ПСЖ": Неймар и Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки 25-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица Лиги 1.

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Чемпионат Франции, 25 тур

Пятница, 14 февраля

21:45 Монако – Монпелье ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 1.78 – 3.85 – 4.60

Суббота, 15 февраля

18:30 Амьен – ПСЖ ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 8.60 – 5.80 – 1.33

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21:00 Бордо – Дижон
Букмекеры: 1.86 – 3.40 – 4.90

21:00 Нант – Мец
Букмекеры: 1.94 – 3.25 – 4.70

21:00 Тулуза – Ницца
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

21:00 Ним – Анже
Букмекеры: 2.80 – 3.10 – 2.80

Воскресенье, 16 февраля

16:00 Лион – Страсбур
Букмекеры: 1.73 – 3.60 – 5.60

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18:00 Брест – Сент-Этьен
Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.60

18:00 Реймс – Ренн
Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 3.00

22:00 Лилль – Марсель ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.45

Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Франции

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ24201363-1761
2МАРСЕЛЬ24147333-2149
3РЕНН24125729-2241
4ЛИЛЛЬ24124829-2540
5МОНПЕЛЬЕ24107732-2737
6СТРАСБУР241131031-2836
7МОНАКО24105940-4035
8БОРДО2497833-2634
9ЛИОН2496937-2533
10РЕЙМС2489722-1933
11НИЦЦА2496934-3433
12НАНТ241031125-2733
13БРЕСТ2479829-3130
14АНЖЕ24861024-3230
15СЕНТ-ЭТЬЕН24841225-3828
16МЕЦ2469924-3227
17ДИЖОН24671122-2925
18НИМ24661224-3724
19АМЬЕН24481225-4320
20ТУЛУЗА24341721-4913

Смотрите, как "ПСЖ" громил в Кубке лиги "Реймс"

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Источник: Сегодня|Спорт

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