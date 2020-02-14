Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу проходят поединки 25-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица Лиги 1.
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Чемпионат Франции, 25 тур
Пятница, 14 февраля
21:45 Монако – Монпелье ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 1.78 – 3.85 – 4.60
Суббота, 15 февраля
18:30 Амьен – ПСЖ ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 8.60 – 5.80 – 1.33
21:00 Бордо – Дижон
Букмекеры: 1.86 – 3.40 – 4.90
21:00 Нант – Мец
Букмекеры: 1.94 – 3.25 – 4.70
21:00 Тулуза – Ницца
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80
21:00 Ним – Анже
Букмекеры: 2.80 – 3.10 – 2.80
Воскресенье, 16 февраля
16:00 Лион – Страсбур
Букмекеры: 1.73 – 3.60 – 5.60
18:00 Брест – Сент-Этьен
Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.60
18:00 Реймс – Ренн
Букмекеры: 2.75 – 2.95 – 3.00
22:00 Лилль – Марсель ТВ"Футбол 3"
Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.45
Трансляции матчей чемпионата Франции – на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|24
|20
|1
|3
|63-17
|61
|2
|МАРСЕЛЬ
|24
|14
|7
|3
|33-21
|49
|3
|РЕНН
|24
|12
|5
|7
|29-22
|41
|4
|ЛИЛЛЬ
|24
|12
|4
|8
|29-25
|40
|5
|МОНПЕЛЬЕ
|24
|10
|7
|7
|32-27
|37
|6
|СТРАСБУР
|24
|11
|3
|10
|31-28
|36
|7
|МОНАКО
|24
|10
|5
|9
|40-40
|35
|8
|БОРДО
|24
|9
|7
|8
|33-26
|34
|9
|ЛИОН
|24
|9
|6
|9
|37-25
|33
|10
|РЕЙМС
|24
|8
|9
|7
|22-19
|33
|11
|НИЦЦА
|24
|9
|6
|9
|34-34
|33
|12
|НАНТ
|24
|10
|3
|11
|25-27
|33
|13
|БРЕСТ
|24
|7
|9
|8
|29-31
|30
|14
|АНЖЕ
|24
|8
|6
|10
|24-32
|30
|15
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|24
|8
|4
|12
|25-38
|28
|16
|МЕЦ
|24
|6
|9
|9
|24-32
|27
|17
|ДИЖОН
|24
|6
|7
|11
|22-29
|25
|18
|НИМ
|24
|6
|6
|12
|24-37
|24
|19
|АМЬЕН
|24
|4
|8
|12
|25-43
|20
|20
|ТУЛУЗА
|24
|3
|4
|17
|21-49
|13
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