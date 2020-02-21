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Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании

21 февраля, 12:49

Все о поединках 25-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 25-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

22:00 "Бетис" – "Мальорка"
Букмекеры: 1,49 – 4,70 – 6,80

22 февраля, суббота

14:00 "Сельта" – "Леганес"
Букмекеры: 1,87 – 3,30 – 4,70

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17:00 "Барселона" – "Эйбар" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,18 – 7,40 – 14,50

19:30 "Реал Сосьедад" – "Валенсия"
Букмекеры: 1,70 – 4,10 – 4,55

22:00 "Леванте" – "Реал Мадрид" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6,30 – 4,90 – 1,45

В тренде
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23 февраля, воскресенье

13:00 "Осасуна" – "Гранада"
Букмекеры: 1,95 – 3,30 – 4,20

15:00 "Алавес" – "Атлетик"
Букмекеры: 2,99 – 2,89 – 2,70

17:00 "Вальядолид" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2,57 – 3,00 – 3,05

19:30 "Хетафе" – "Севилья"
Букмекеры: 2,30 – 3,05 – 3,40

22:00 "Атлетико" – "Вильярреал"
Букмекеры: 1,63 – 3,85 – 5,50

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД24158146-1653
2БАРСЕЛОНА24164457-2952
3ХЕТАФЕ24126636-2242
4АТЛЕТИКО241010425-1740
5СЕВИЛЬЯ24117631-2540
6ВАЛЕНСИЯ24108635-3438
7ВИЛЬЯРРЕАЛ24115842-3238
8РЕАЛ СОСЬЕДАД23114839-3137
9ГРАНАДА241031129-3133
10АТЛЕТИК24710723-2031
11ОСАСУНА24710731-3231
12БЕТИС2478932-3729
13ЛЕВАНТЕ24921330-3629
14АЛАВЕС24761125-3427
15ВАЛЬЯДОЛИД24511820-2726
16ЭЙБАР23661122-3224
17СЕЛЬТА24491121-3421
18МАЛЬОРКА24631523-3921
19ЛЕГАНЕС24471318-3619
20ЭСПАНЬОЛ24471321-4219

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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