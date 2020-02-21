Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 25-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Читайте также: Лионель Месси жестоко ответил на критику в его адрес
21 февраля, пятница
22:00 "Бетис" – "Мальорка"
Букмекеры: 1,49 – 4,70 – 6,80
22 февраля, суббота
14:00 "Сельта" – "Леганес"
Букмекеры: 1,87 – 3,30 – 4,70
17:00 "Барселона" – "Эйбар" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,18 – 7,40 – 14,50
19:30 "Реал Сосьедад" – "Валенсия"
Букмекеры: 1,70 – 4,10 – 4,55
22:00 "Леванте" – "Реал Мадрид" ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 6,30 – 4,90 – 1,45
23 февраля, воскресенье
13:00 "Осасуна" – "Гранада"
Букмекеры: 1,95 – 3,30 – 4,20
15:00 "Алавес" – "Атлетик"
Букмекеры: 2,99 – 2,89 – 2,70
17:00 "Вальядолид" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2,57 – 3,00 – 3,05
19:30 "Хетафе" – "Севилья"
Букмекеры: 2,30 – 3,05 – 3,40
22:00 "Атлетико" – "Вильярреал"
Букмекеры: 1,63 – 3,85 – 5,50
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|24
|15
|8
|1
|46-16
|53
|2
|БАРСЕЛОНА
|24
|16
|4
|4
|57-29
|52
|3
|ХЕТАФЕ
|24
|12
|6
|6
|36-22
|42
|4
|АТЛЕТИКО
|24
|10
|10
|4
|25-17
|40
|5
|СЕВИЛЬЯ
|24
|11
|7
|6
|31-25
|40
|6
|ВАЛЕНСИЯ
|24
|10
|8
|6
|35-34
|38
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|24
|11
|5
|8
|42-32
|38
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|23
|11
|4
|8
|39-31
|37
|9
|ГРАНАДА
|24
|10
|3
|11
|29-31
|33
|10
|АТЛЕТИК
|24
|7
|10
|7
|23-20
|31
|11
|ОСАСУНА
|24
|7
|10
|7
|31-32
|31
|12
|БЕТИС
|24
|7
|8
|9
|32-37
|29
|13
|ЛЕВАНТЕ
|24
|9
|2
|13
|30-36
|29
|14
|АЛАВЕС
|24
|7
|6
|11
|25-34
|27
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|24
|5
|11
|8
|20-27
|26
|16
|ЭЙБАР
|23
|6
|6
|11
|22-32
|24
|17
|СЕЛЬТА
|24
|4
|9
|11
|21-34
|21
|18
|МАЛЬОРКА
|24
|6
|3
|15
|23-39
|21
|19
|ЛЕГАНЕС
|24
|4
|7
|13
|18-36
|19
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|24
|4
|7
|13
|21-42
|19
Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк