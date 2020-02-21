Прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 25-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 25-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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21 февраля, пятница

22:00 "Бетис" – "Мальорка"

Букмекеры: 1,49 – 4,70 – 6,80

22 февраля, суббота

14:00 "Сельта" – "Леганес"

Букмекеры: 1,87 – 3,30 – 4,70

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17:00 "Барселона" – "Эйбар" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,18 – 7,40 – 14,50

19:30 "Реал Сосьедад" – "Валенсия"

Букмекеры: 1,70 – 4,10 – 4,55

22:00 "Леванте" – "Реал Мадрид" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 6,30 – 4,90 – 1,45

23 февраля, воскресенье

13:00 "Осасуна" – "Гранада"

Букмекеры: 1,95 – 3,30 – 4,20

15:00 "Алавес" – "Атлетик"

Букмекеры: 2,99 – 2,89 – 2,70

17:00 "Вальядолид" – "Эспаньол"

Букмекеры: 2,57 – 3,00 – 3,05

19:30 "Хетафе" – "Севилья"

Букмекеры: 2,30 – 3,05 – 3,40

22:00 "Атлетико" – "Вильярреал"

Букмекеры: 1,63 – 3,85 – 5,50

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 24 15 8 1 46-16 53 2 БАРСЕЛОНА 24 16 4 4 57-29 52 3 ХЕТАФЕ 24 12 6 6 36-22 42 4 АТЛЕТИКО 24 10 10 4 25-17 40 5 СЕВИЛЬЯ 24 11 7 6 31-25 40 6 ВАЛЕНСИЯ 24 10 8 6 35-34 38 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 24 11 5 8 42-32 38 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 23 11 4 8 39-31 37 9 ГРАНАДА 24 10 3 11 29-31 33 10 АТЛЕТИК 24 7 10 7 23-20 31 11 ОСАСУНА 24 7 10 7 31-32 31 12 БЕТИС 24 7 8 9 32-37 29 13 ЛЕВАНТЕ 24 9 2 13 30-36 29 14 АЛАВЕС 24 7 6 11 25-34 27 15 ВАЛЬЯДОЛИД 24 5 11 8 20-27 26 16 ЭЙБАР 23 6 6 11 22-32 24 17 СЕЛЬТА 24 4 9 11 21-34 21 18 МАЛЬОРКА 24 6 3 15 23-39 21 19 ЛЕГАНЕС 24 4 7 13 18-36 19 20 ЭСПАНЬОЛ 24 4 7 13 21-42 19

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