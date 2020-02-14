УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

Клуб украинца поплатился за нарушение правил финансового фэйр-плей - все подробности

Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков / Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес жесточайшее решение по делу о финансовых махинациях "Манчестер Сити". Английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, наказан отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и штрафом в размере 30 млн евро.

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Таким образом, "Манчестер Сити" не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов.

Причина – "Манчестер Сити" нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

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Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

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Отметим, что "Манчестер Сити" может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Кстати, накануне этого решения УЕФА, Гвардиола намекнул на возможный уход из "МанСити". Главный тренер действующих чемпионов Англии сделал интригующее заявление.

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