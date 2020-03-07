Прогноз, расписание и результаты 29-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 29 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 29-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. накануне мы писали, что "Ливерпуль" остался без основного вратаря на важные матчи. Алисон Бекер заработал мышечное повреждение и будет восстанавливаться около недели.

Суббота, 7 марта

14:30 "Ливерпуль" – "Борнмут"

Букмекеры: 1.22 – 6.75 – 13.00

17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 1.57 – 4.33 – 5.75

17:00 "Вулверхэмптон" – "Брайтон"

Букмекеры: 1.62 – 4.10 – 5.50

17:00 "Кристал Пэлас" – "Уотфорд"

Букмекеры: 2.60 – 3.10 – 3.00

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17:00 "Саутгемптон" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 1.70 – 3.90 – 5.00

17:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Норвич"

Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 5.25

19:30 "Бернли" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 2.80 – 3.30 – 2.65

Воскресенье, 8 марта

16:00 "Челси" – "Эвертон"

Букмекеры: 1.90 – 3.60 – 4.00

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 4.60 – 4.40 – 1.65

Понедельник, 9 марта

22:00 "Лестер" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1.36 – 5.00 – 8.50

Матчи чемпионата Англии можно смотреть на канале Setanta Украина с помощью Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико":

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