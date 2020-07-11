Прогноз, расписание и результаты 32-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 32-го тура чемпионата Италии - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

С 11-го по 13 июля в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 32-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне

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Суббота, 11 июля

18:15 "Лацио" – "Сассуоло" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.63 – 4.20 – 4.75

20:30 "Брешия" – "Рома" – "Футбол 1"

Букмекеры: 6.50 – 4.60 – 1.44

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22:45 "Ювентус" – "Аталанта" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.20 – 3.60 – 3.10

Воскресенье, 12 июля

18:15 "Дженоа" – СПАЛ – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.63 – 3.90 – 5.25

20:30 "Удинезе" – "Сампдория"

Букмекеры: 2.30 – 3.10 – 3.30

20:30 "Фиорентина" – "Верона" – "Футбол 3"

Букмекеры: 2.05 – 3.50 – 3.50

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20:30 "Парма" – "Болонья"

Букмекеры: 2.70 – 3.30 – 2.60

20:30 "Кальяри" – "Лечче" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.70 – 3.90 – 4.60

22:45 "Наполи" – "Милан" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.40

Понедельник, 13 июля

22:45 "Интер" – "Торино" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 7.50

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