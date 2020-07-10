ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Дерби северного Лондона, Малиновский против "Ювентуса", Гаттузо против "Милана" и заочная гонка за серебро в украинской Премьер-лиге. Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей и делится своими прогнозами на них.

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"Ювентус" – "Аталанта"

Серия А, суббота, 11 июля в 22:40, канал "Футбол 2"

Будем откровенны, "Ювентус" – без пяти минут чемпион Италии. Та интрига, которая вроде как жила с начала сезона, соперничество со стороны "Лацио" и "Интера", постепенно затихает. После карантина дела римлян идут откровенно плохо, а туринцы после поражения в финале Кубка от "Наполи" выглядели уверенно и стабильно, победив в четырех матчах кряду. Правда, все соперники были не просто с нижней части таблицы, а реальные претенденты на вылет. Отлично выглядел после рестарта чемпионата Пауло Дибала – на его счету четыре гола и ассист. У Криштиану Роналду за тот же период не менее убедительная статистика – 4+2. Однако, в последнем туре команда Сарри сенсационно проиграла "Милану" (2:4), ведя в счете 2:0. Правда, несмотря на это, за семь туров до финиша они имеют преимущество над "Лацио" в семь очков.

Если кто-то и может добавить интриги в гонке за скудетто, то это именно "Аталанта". Причем, если "Лацио" отстает от "Юве" на семь очков, то бергамаски ненамного больше – на девять, то есть теоретически даже могут попробовать побороться за "золото". Что будет возможно, конечно же, только в случае их субботней победы в Турине. Вот только "Ювентус" не проигрывал дважды подряд в чемпионате с августа 2015 года. А их последнее поражение на своем поле в Серии А датировано апрелем 2018, без поражения в родных стенах "черно-белые" идут на протяжении 36 матчей. Вне игры у них Демирал, Хедира и Де Шильо. Но каждого из них есть кем заменить.

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"Аталанта" после рестарта прекрасна и неудержима – шесть побед кряду и 11 матчей без поражения на внутренней арене. В последнем матче с "Сампдорией" бергамаски вырвали победу (2:0) в заключительные 15 минут, а Руслан Малиновский отметился результативной передачей. Добавляет радости Джанпьеро Гасперини факт пустого лазарета.

ПРОГНОЗ. Мы вправе ожидать интересного и зрелищного матча. "Аталанта" представляется командой, способной не проиграть в Турине. Это как минимум. Также можно было бы сделать ставку на тотал "больше 2.5", голы в обоих таймах или же "Аталанта" не проиграет и тотал "больше 2.5".

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

Премьер-лига, воскресенье, 12 июля в 18:30, канал Setanta Sports Ukraine

Дерби северного Лондона имеет особый статус, даже несмотря на то, что эти команды фактически никогда не конкурировали между собой за чемпионство. Будущая встреча "шпор" и "канониров" будет юбилейной – двухсотой. В истории противостояний "Арсенал" побеждал 82 раза при 53 ничьих и 64 победах "Тоттенхэма".

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В воскресенье встретятся еще и соседи по турнирной таблице – хозяева идут на десятом месте, а их гости располагаются двумя позициями выше. Для обеих команд такая дислокация – однозначное разочарование. После рестарта "канониры" проиграли дважды, но сейчас у них серия из четырех матчей без поражений. Их календарь не прост – в течение девяти дней им предстоит сыграть с "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "МанСити". "Шпоры" после возобновления сезона чередуют бледные победы с откровенными неудачами. То есть, стабильности команде Моуриньо, по-прежнему, остро не хватает. А у гостей есть кадровые проблемы – Озил, Мартинелли, Лено, Пабло Мари и Чемберс в лазарете.

ПРОГНОЗ. Вряд ли ожидаем феерию, но точно рассчитываем на бескомпромиссную битву. Уверен, что обе забьют. Не исключаю, что все закончится ничьей.

"Десна" – "Шахтер"

Премьер-лига, воскресенье, 12 июля в 19:30, канал "Униан"

Черниговцы после предыдущего тура вышли на второе место, опередив "Динамо", благодаря дополнительным показателям. Также уже известно, что команда Рябоконя гарантировала себе путевку в еврокубки на следующий сезон, впервые в своей истории. Но у них есть реальная возможность побороться за серебро и Лигу чемпионов, что является благородным и почетным вызовом. Тем более, они уже поняли, что в этом сезоне нет ничего невозможного.

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После рестарта "Десна" дала бой "горнякам", но те все же добыли волевую победу. Быть может, черниговцам помогут родные трибуны, пусть и без болельщиков?! Ефим Конопля не сыграет по договоренности клубов.

"Шахтер" оформил чемпионство и ждет встречи с "Вольфсбургом", которая состоится немногим ранее, чем через месяц. Уже известно, что в отпуск вся команда вместе не пойдет, что позволяет Луишу Каштру экспериментировать и проводить ротацию. Тем более, в его распоряжении много действительно талантливых и классных игроков, имеющих максимальную мотивацию. А вот Мораес, Марлос и Матвиенко точно не сыграют – они первыми получили небольшой отпуск.

ПРОГНОЗ. Думаю, как и несколько недель назад от встречи этих команд стоит ждать результативности, то есть тотал "больше 2,5". Также предполагаю, что "Десна" не проиграет.

"Александрия" – "Динамо"

Премьер-лига, воскресенье, 12 июля в 19:30, канал "Футбол 1"

Команда Владимира Шарана на медали не претендует, но и отбывать номер до конца сезона не собирается. Тем более, существует давление на тренера, слухи пророчат ему отставку, а поединок с "Динамо" – это возможность показать свою состоятельность. Тем более, вопрос реванша за разгромное поражение 1:5 в июне никто не отменял.

Нет сомнений, что хозяева будут иметь запредельный настрой отобрать очки у столичных гостей. Тем более, киевляне утомлены долгим матчем за кубок Украины, нервами от серии пенальти, плюс, возможно, имеют некоторую эйфорию от завоевания трофея. Ожидаем от Алексея Михайличенко вынужденную ротацию. Хотя игра команды в целом все еще хромает.

ПРОГНОЗ. Здесь все очень просто, думаю, "Александрия" не проиграет. Для этого есть все предпосылки.

"Наполи" – "Милан"

Серия А, воскресенье, 12 июля в 22:40, канал "Футбол 2"

Дженнаро Гаттузо в качестве тренера сыграет со своей бывшей командой, в которой он стал легендой на поле и которую недавно не совсем удачно тренировал. А это уже делает афишу поединка многообещающей. К тому же, "Наполи" и "Милан" – соседи по турнирной таблице. У неаполитанцев 51 очко, у "росонери" 49. До Лиги чемпионов обеим далеко, но очную конкуренцию и борьбу за зону Лиги Европы никто не отменял.

"Милан" после карантина приятно удивляет – шесть матчей, ни одного поражения. Причем, команда Пиоли за этот период обыграла "Ювентус", "Лацио" и "Рому". У "Наполи" дела также складываются неплохо – за исключением поражения от "Аталанты", четыре победы в чемпионате. Им из-за травмы не поможет Фернандо Льоренте, гостям Неаполя – Мусаккио, Лео Дуарте и Кастельехо.

ПРОГНОЗ. Думаю, на "Сан-Паоло" стоит ждать эмоций и голов. Голы в обоих таймах, обе команды забьют, тотал "больше 2.5", а еще – "Милан" не должен проиграть.

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