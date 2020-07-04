Прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 33-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что тренер "Вест Хэма" отозвался об игре Ярмоленко с "Челси". Украинский вингер удачно проявил себя против одного из лидеров чемпионата Англии.
Суббота, 4 июля
14:30 "Норвич" – "Брайтон"
Букмекеры: 3.40 – 3.30 – 2.20
17:00 "Лестер" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 1.65 – 3.60 – 6.00
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"
Букмекеры: 1.19 – 7.00 – 15.50
19:30 "Вулверхэмптон" – "Арсенал"
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.40
22:00 "Челси" – "Уотфорд"
Букмекеры: 1.44 – 4.50 – 7.50
Воскресенье, 5 июля
14:00 "Бернли" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 2.90 – 2.95 – 2.75
16:15 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 2.65 – 3.25 – 2.75
18:30 "Ливерпуль" – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 8.75
21:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 8.50 – 5.50 – 1.33
Воскресенье, 6 июля
22:00 "Тоттенхэм" – "Эвертон"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50
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Турнирная таблица:
Смотрите, как фанаты праздновали победу "Ливерпуля" в чемпионате Англии:
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