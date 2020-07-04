Прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Англии

Все о поединках 33 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 33-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что тренер "Вест Хэма" отозвался об игре Ярмоленко с "Челси". Украинский вингер удачно проявил себя против одного из лидеров чемпионата Англии.

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Суббота, 4 июля

14:30 "Норвич" – "Брайтон"

Букмекеры: 3.40 – 3.30 – 2.20

17:00 "Лестер" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 1.65 – 3.60 – 6.00

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Букмекеры: 1.19 – 7.00 – 15.50

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19:30 "Вулверхэмптон" – "Арсенал"

Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 3.40

22:00 "Челси" – "Уотфорд"

Букмекеры: 1.44 – 4.50 – 7.50

Воскресенье, 5 июля

14:00 "Бернли" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 2.90 – 2.95 – 2.75

16:15 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

Букмекеры: 2.65 – 3.25 – 2.75

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18:30 "Ливерпуль" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1.33 – 5.50 – 8.75

21:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 8.50 – 5.50 – 1.33

Воскресенье, 6 июля

22:00 "Тоттенхэм" – "Эвертон"

Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50

Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

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Турнирная таблица:

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Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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