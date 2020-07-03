Прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Испании

С пятницы по понедельник в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 34-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, ранее мы писали, что вопрос тренера "Барселоны" решен: легенда каталонцев согласился возглавить команду. 40-летний специалист принял предложение президента "сине-гранатовых", заручившегося поддержкой команды.
Пятница, 3 июля
23:00 "Атлетико" – "Мальорка" – Футбол 1
Букмекеры: 1.30 – 5.25 – 11.50
Суббота, 4 июля
18:00 "Сельта" – "Бетис" – Футбол 3
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40
20:30 "Вальядолид" – "Алавес" – Футбол 2
Букмекеры: 2.65 – 2.70 – 3.30
23:00 "Гранада" – "Валенсия" – Футбол 1
Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60
Воскресенье, 5 июля
15:00 "Атлетик" – "Реал" – Футбол 3
Букмекеры: 5.25 – 3.80 – 1.67
18:00 "Эспаньол" – "Леганес" – Футбол 3
Букмекеры: 2.70 – 2.95 – 2.90
20:30 "Осасуна" – "Хетафе"
Букмекеры: 3.10 – 3.00 – 2.60
23:00 "Вильярреал" – "Барселона" – Футбол 1
Букмекеры: 4.50 – 4.10 – 1.70
Понедельник, 6 июля
20:30 "Леванте" – "Реал Сосьедад" – Футбол 2
Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.40
23:00 "Севилья" – "Эйбар" – Футбол 1
Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.75
Матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
Смотрите, как лидер чемпионата Испании "Реал" играл в Лиге чемпионов:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк