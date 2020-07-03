Прогноз, расписание и результаты 34-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 34 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

С пятницы по понедельник в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 34-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Кстати, ранее мы писали, что вопрос тренера "Барселоны" решен: легенда каталонцев согласился возглавить команду. 40-летний специалист принял предложение президента "сине-гранатовых", заручившегося поддержкой команды.

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Пятница, 3 июля

23:00 "Атлетико" – "Мальорка" – Футбол 1

Букмекеры: 1.30 – 5.25 – 11.50

Суббота, 4 июля

18:00 "Сельта" – "Бетис" – Футбол 3

Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.40

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20:30 "Вальядолид" – "Алавес" – Футбол 2

Букмекеры: 2.65 – 2.70 – 3.30

23:00 "Гранада" – "Валенсия" – Футбол 1

Букмекеры: 2.90 – 3.10 – 2.60

Воскресенье, 5 июля

15:00 "Атлетик" – "Реал" – Футбол 3

Букмекеры: 5.25 – 3.80 – 1.67

18:00 "Эспаньол" – "Леганес" – Футбол 3

Букмекеры: 2.70 – 2.95 – 2.90

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20:30 "Осасуна" – "Хетафе"

Букмекеры: 3.10 – 3.00 – 2.60

23:00 "Вильярреал" – "Барселона" – Футбол 1

Букмекеры: 4.50 – 4.10 – 1.70

Понедельник, 6 июля

20:30 "Леванте" – "Реал Сосьедад" – Футбол 2

Букмекеры: 2.90 – 3.50 – 2.40

23:00 "Севилья" – "Эйбар" – Футбол 1

Букмекеры: 1.48 – 4.40 – 6.75

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Матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

Смотрите, как лидер чемпионата Испании "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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