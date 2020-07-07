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Прогноз, расписание и результаты 35-го тура чемпионата Испании

7 июля, 17:24

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 35-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 35-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Вторник, 7 июля

20:30 "Валенсия" – "Вальядолид" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.00 – 3.20 – 4.20

23:00 "Сельта" – "Атлетико" – "Футбол 1"
Букмекеры: 4.40 – 3.20 – 1.95

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Среда, 8 июля

21:30 "Хетафе" – "Вильярреал"
2.60 – 3.10 – 2.90

21:30 "Бетис" – "Осасуна"
2.05 – 3.40 – 3.70

23:00 "Барселона" – "Эспаньол" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.11 – 9.00 – 23.00

Четверг, 9 июля

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20:30 "Мальорка" – "Леванте" – "Футбол 1"
Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.50

20:30 "Эйбар" – "Леганес" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.20

23:00 "Атлетик" – "Севилья" – "Футбол 1"
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.55

Пятница, 10 июля

20:30 "Реал Сосьедад" – "Гранада" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.73 – 3.60 – 5.25

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23:00 "Реал" – "Алавес" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.20 – 6.50 – 15.00

Матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Испании

Смотрите, как лидер чемпионата Испании "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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