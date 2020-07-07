Прогноз, расписание и результаты 35-го тура чемпионата Испании

В эти дни в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 35-го тура Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Вторник, 7 июля
20:30 "Валенсия" – "Вальядолид" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.00 – 3.20 – 4.20
23:00 "Сельта" – "Атлетико" – "Футбол 1"
Букмекеры: 4.40 – 3.20 – 1.95
Среда, 8 июля
21:30 "Хетафе" – "Вильярреал"
2.60 – 3.10 – 2.90
21:30 "Бетис" – "Осасуна"
2.05 – 3.40 – 3.70
23:00 "Барселона" – "Эспаньол" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.11 – 9.00 – 23.00
Четверг, 9 июля
20:30 "Мальорка" – "Леванте" – "Футбол 1"
Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.50
20:30 "Эйбар" – "Леганес" – "Футбол 3"
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.20
23:00 "Атлетик" – "Севилья" – "Футбол 1"
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.55
Пятница, 10 июля
20:30 "Реал Сосьедад" – "Гранада" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.73 – 3.60 – 5.25
23:00 "Реал" – "Алавес" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.20 – 6.50 – 15.00
Матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (по подписке).
Турнирная таблица чемпионата Испании
Смотрите, как лидер чемпионата Испании "Реал" играл в Лиге чемпионов:
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