Проиграл в три мяча – не беда: подборка спасительных примеров для "Динамо"
Динамовцам нужно забивать как минимум три гола лондонцам, но эта задача не выглядит невыполнимой
Сегодня киевское "Динамо" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". В первом матче в Лондоне киевляне потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 и фактически потеряли все шансы на проход в четвертьфинал. Да, отквитать три мяча у Челси" – невыполнимая задача. Но все же в истории еврокубков бывали случаи, когда команды отыгрывали и в более безвыходных ситуациях. Возможно, список самых ярких камбэков в еврокубках вдохновит подопечных Александра Хацкевича на подвиг. Кстати, накануне матча Хацкевич заявил: "Три мяча – хорошее преимущество "Челси". Но в жизни и в футболе бывают чудеса".
"Шо-де-Фон" – "Лейшоэш" – 6:2
"Лейшоэш" – "Шо-де-Фон" – 5:0
1961/62, первый круг Кубка кубков
Скромный клуб "Лейшоэш" после неожиданной победы в Кубке Португалии завоевал путевку в Кубок обладателей Кубков и в первом же раунде вписала свое имя в историю европейского футбола. Дебютный матч на евроарене они с треском проиграли, но в ответной встрече взяли уверенный реванш у швейцарцев. До недавнего времени они оставались единственным клубом в еврокубках, который прошел в следующий раунд после поражения в четыре мяча, не прибегая к правилу выездного гола.
"Спарта" – "Партизан" – 4:1
"Партизан" – "Спарта" – 5:0
1965/66. 1/4 финала Кубка чемпионов
По пути к главному своему достижению на евроарене – финалу Кубка чемпионов 1966 года -"Партизан" выдал героическую победу над "Спартой" после разгромного поражения в первом матче. Гонимые 50 тысячами болельщиков югославы всухую разгромили чехословаков, а затем еще и сняли скальп с "МЮ". Остановил белградцев только "Реал" в финале.
"Црвена Звезда" – "Панатинаикос" – 1:4
"Панатинаикос" – "Црвена Звезда" – 3:0
1970/71. 1/2 финала Кубка чемпионов
Эта героическая победа греческого клуба в последствии обросла привкусом скандала. После первой встерчи, казалось, шансов на выход в следующий раунд у "Панатинаикоса" не оставалось, но дома они забили "Црвене Звезде" три мяча и прошли дальше. Правда, после матча появились ходили разговоры, что еще на стадионе премьер-министр Греции хвастался, что они заплатили югославам за поражение.
"Куинс Парк Рейнджерс" – "Партизан" – 6:2
"Партизан" – "Куинс Парк Рейнджерс" – 4:0
1984/85, 1/16 финала Кубка УЕФА
Английский клуб разгромил югославов в Лондоне и собирался в Белград на прогулку, но не тут-то было. "Партизан" забил по два мяча в первом и втором таймах и завоевал путевку благодаря голам, забитым на выезде.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Реал" – 5:1
"Реал" – "Боруссия" Менхенгладбах – 4:0
1985/86, 1/8 финала Кубка УЕФА
Команда Юппа Хайнкеса победила грозный "Реал" со счетом 5:1 дома и уже мечтала о следующем раунде, но визит на "Сантьяго Бернабеу" еще долго снился футболистам "Боруссии" в кошмарах. Хозяева поля отгрузили сопернику четыре мяча и по сумме двух матчей оказались сильнее. Снова решающим стал гол, забитый в гостях.
"Гетеборг" – "Барселона" – 3:0
"Барселона" – "Гетеборг" – 3:0 (пен 5:4)
1985/86. 1/2 финала Кубка чемпионов
Скромный клуб из Швеции едва не оставил грозную Барселону без финала Кубка чемпионов, шокировав испанских футболистов домашней победой 3:0. Каталонцы отыгрались дома благодаря хет-трику Пичи Алонсо, а затем оказались удачливее в серии послематчевых пенальти. Правда, в том голу победить в Кубке им было не суждено.
"Гонвед" – "Панатинаикос" – 5:2
"Панатинаикос" – "Гонвед" – 5:1
1987/88, 1/8 финала Кубка УЕФА
По ходе первой встречи в Венгрии "Панатинаикос" "горел" со счетом 0:5, но все же сумел отквитать два мяча до финального свистка. А дома уже греки пять раз расписались в воротах соперника, пропустив лишь однажды.
"Милан" – "Депортиво" – 4:1
"Депортиво" – "Милан" – 4:0
2003/04, 1/4 финала Лиги чемпионов
Этот матч запомнился многим болельщикам "Милана" эпохи Андрея Шевченко. Итальянцы дома положили соперника на лопатки благодаря дублю Кака, а также голам Пирло и Шевы. На ответную игру в Ла-Корунью "россонери" ехали с мыслями о полуфинале, но там их ждал холодный душ. "Депортиво" еще к перерыву достиг нужного результата в три мяча, но хозяева пола, чтобы не рисковать, отгрузили сопернику еще и четвертый.
"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0
"Барселона" – "ПСЖ" – 6:1
2016/2017, 1/8 финала Лиги чемпионов
Самый эпичный камбэк в истории еврокубков. "Барселона" приехала в гости к "ПСЖ" в качестве фаворита, но Ди Мария и компания просто уничтожили каталонцев в Париже. Многие рассматривали ответную встречу как формальность, но только не футболисты "Барселоны". Ппри поддержке стотысячного "Камп Ноу" "блаугранас" выдали феноменальный матч с драматической развязкой на последних минутах, а первую скрипку тогда играл Неймар. Именно тогда боссы "ПСЖ" приняли решение за любую цену приобрести бразильца.
"Барселона" – "Рома" – 4:1
"Рома" – "Барселона" – 3:0
2017/2018, 1/4 финала Лиги чемпионов
Самый свежий пример для киевлян. После первого матча в Испании римляне фактически потеряли все шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов, уступив главному фавориту турнира с разницей в три мяча, но забитый гол в гостях все же сохранял призрачные шансы. Дома римляне преобразились и благодаря голам Джеко, де Росси и Маноласа завевали путевку в следующий раунд.
Топ-10 камбэков на предварительных раундах еврокубков:
Ранее главный еврокубок проходил по олимпийской системе, без группового этапа. В 1991 году был добавлен групповой этап, но стадии 1/16 и 1/8 финала вплоть до сезона 1994/1995 годов считались предварительными, поэтому мы вынесли эти матчи отдельно.
"Дерби Каунти" – "Реал "- 4:1
"Реал" – "Дерби Каунти" – 5:1 д.в.
1975/76, 1/8 финала Кубка Чемпионов
"Хайдук" – "Сент-Этьен" – 4:1
"Сент-Этьен" – "Хайдук" – 5:1 д.в
1974/75, 1/8 финала Кубка Чемпионов
"Хака" – "Женесс Эш" – 4:1
"Женесс Эш" – "Хака" – 4:0
1963/64, 1/16 финала Кубка Чемпионов
"Динамо" Берлин – "Вердер" – 3:0
"Вердер" – "Динамо" Берлин – 5:0
1988/89, 1/16 финала Кубка Чемпионов
"Ксамакс" – "Галатасарай" – 3:0
"Галатасарай" – "Ксамакс" – 5:0
1988/89, 1/8 финала Кубка Чемпионов
"Штутгарт" – "Лидс" – 3:0
"Лидс" – "Штутгарт" – 3:0
"Лидс" – "Штутгарт" – 2:1 (1:1) (переигровка)
1992/93, 1/16 финала Лиги Чемпионов
"Линфилд" – "Копенгаген" – 3:0
"Копенгаген" – "Линфилд" – 4:0 д.в.
1993/94, 1/16 финала Лиги чемпионов
"Стяуа" – "ПСЖ" – 3:0 (техническое поражение)
"ПСЖ" – "Стяуа" – 5:0
1997/98, второй отборочный раунд Лиги чемпионов
"Литекс" – "Видзев" – 4:1
"Видзев" – "Литекс" – 4:1 д.в.
1999/00, второй отборочный раунд Лиги чемпионов
"Динамо" Тбилиси – "Тирана" – 3:0
"Тирана" – "Динамо" Тбилиси – 3:0 д.в.
2003/04, первый отборочный раунд Лиги чемпионов
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