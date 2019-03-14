Проиграл в три мяча – не беда: подборка спасительных примеров для "Динамо"

Динамовцам нужно забивать как минимум три гола лондонцам, но эта задача не выглядит невыполнимой

"Барселона" сотворила самый эпичный камбэк в еврокубках. Фото: AFP

Проиграл в три мяча – не беда: подборка спасительных примеров для "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/94d/532/5c894d532b218.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/94d/532/5c894d532b218.png 2019-03-14T09:00:00+02:00 Футбол Динамовцам нужно забивать как минимум три гола лондонцам, но эта задача не выглядит невыполнимой

Сегодня киевское "Динамо" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". В первом матче в Лондоне киевляне потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 и фактически потеряли все шансы на проход в четвертьфинал. Да, отквитать три мяча у Челси" – невыполнимая задача. Но все же в истории еврокубков бывали случаи, когда команды отыгрывали и в более безвыходных ситуациях. Возможно, список самых ярких камбэков в еврокубках вдохновит подопечных Александра Хацкевича на подвиг. Кстати, накануне матча Хацкевич заявил: "Три мяча – хорошее преимущество "Челси". Но в жизни и в футболе бывают чудеса".

"Шо-де-Фон" – "Лейшоэш" – 6:2

"Лейшоэш" – "Шо-де-Фон" – 5:0

1961/62, первый круг Кубка кубков

Скромный клуб "Лейшоэш" после неожиданной победы в Кубке Португалии завоевал путевку в Кубок обладателей Кубков и в первом же раунде вписала свое имя в историю европейского футбола. Дебютный матч на евроарене они с треском проиграли, но в ответной встрече взяли уверенный реванш у швейцарцев. До недавнего времени они оставались единственным клубом в еврокубках, который прошел в следующий раунд после поражения в четыре мяча, не прибегая к правилу выездного гола.

"Спарта" – "Партизан" – 4:1

"Партизан" – "Спарта" – 5:0

1965/66. 1/4 финала Кубка чемпионов

По пути к главному своему достижению на евроарене – финалу Кубка чемпионов 1966 года -"Партизан" выдал героическую победу над "Спартой" после разгромного поражения в первом матче. Гонимые 50 тысячами болельщиков югославы всухую разгромили чехословаков, а затем еще и сняли скальп с "МЮ". Остановил белградцев только "Реал" в финале.

"Црвена Звезда" – "Панатинаикос" – 1:4

"Панатинаикос" – "Црвена Звезда" – 3:0

1970/71. 1/2 финала Кубка чемпионов

Эта героическая победа греческого клуба в последствии обросла привкусом скандала. После первой встерчи, казалось, шансов на выход в следующий раунд у "Панатинаикоса" не оставалось, но дома они забили "Црвене Звезде" три мяча и прошли дальше. Правда, после матча появились ходили разговоры, что еще на стадионе премьер-министр Греции хвастался, что они заплатили югославам за поражение.

"Куинс Парк Рейнджерс" – "Партизан" – 6:2

"Партизан" – "Куинс Парк Рейнджерс" – 4:0

1984/85, 1/16 финала Кубка УЕФА

Английский клуб разгромил югославов в Лондоне и собирался в Белград на прогулку, но не тут-то было. "Партизан" забил по два мяча в первом и втором таймах и завоевал путевку благодаря голам, забитым на выезде.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Реал" – 5:1

"Реал" – "Боруссия" Менхенгладбах – 4:0

1985/86, 1/8 финала Кубка УЕФА

Команда Юппа Хайнкеса победила грозный "Реал" со счетом 5:1 дома и уже мечтала о следующем раунде, но визит на "Сантьяго Бернабеу" еще долго снился футболистам "Боруссии" в кошмарах. Хозяева поля отгрузили сопернику четыре мяча и по сумме двух матчей оказались сильнее. Снова решающим стал гол, забитый в гостях.

"Гетеборг" – "Барселона" – 3:0

"Барселона" – "Гетеборг" – 3:0 (пен 5:4)

1985/86. 1/2 финала Кубка чемпионов

Скромный клуб из Швеции едва не оставил грозную Барселону без финала Кубка чемпионов, шокировав испанских футболистов домашней победой 3:0. Каталонцы отыгрались дома благодаря хет-трику Пичи Алонсо, а затем оказались удачливее в серии послематчевых пенальти. Правда, в том голу победить в Кубке им было не суждено.

"Гонвед" – "Панатинаикос" – 5:2

"Панатинаикос" – "Гонвед" – 5:1

1987/88, 1/8 финала Кубка УЕФА

По ходе первой встречи в Венгрии "Панатинаикос" "горел" со счетом 0:5, но все же сумел отквитать два мяча до финального свистка. А дома уже греки пять раз расписались в воротах соперника, пропустив лишь однажды.

"Милан" – "Депортиво" – 4:1

"Депортиво" – "Милан" – 4:0

2003/04, 1/4 финала Лиги чемпионов

Этот матч запомнился многим болельщикам "Милана" эпохи Андрея Шевченко. Итальянцы дома положили соперника на лопатки благодаря дублю Кака, а также голам Пирло и Шевы. На ответную игру в Ла-Корунью "россонери" ехали с мыслями о полуфинале, но там их ждал холодный душ. "Депортиво" еще к перерыву достиг нужного результата в три мяча, но хозяева пола, чтобы не рисковать, отгрузили сопернику еще и четвертый.

"ПСЖ" – "Барселона" – 4:0

"Барселона" – "ПСЖ" – 6:1

2016/2017, 1/8 финала Лиги чемпионов

Самый эпичный камбэк в истории еврокубков. "Барселона" приехала в гости к "ПСЖ" в качестве фаворита, но Ди Мария и компания просто уничтожили каталонцев в Париже. Многие рассматривали ответную встречу как формальность, но только не футболисты "Барселоны". Ппри поддержке стотысячного "Камп Ноу" "блаугранас" выдали феноменальный матч с драматической развязкой на последних минутах, а первую скрипку тогда играл Неймар. Именно тогда боссы "ПСЖ" приняли решение за любую цену приобрести бразильца.

"Барселона" – "Рома" – 4:1

"Рома" – "Барселона" – 3:0

2017/2018, 1/4 финала Лиги чемпионов

Самый свежий пример для киевлян. После первого матча в Испании римляне фактически потеряли все шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов, уступив главному фавориту турнира с разницей в три мяча, но забитый гол в гостях все же сохранял призрачные шансы. Дома римляне преобразились и благодаря голам Джеко, де Росси и Маноласа завевали путевку в следующий раунд.

Топ-10 камбэков на предварительных раундах еврокубков:

Ранее главный еврокубок проходил по олимпийской системе, без группового этапа. В 1991 году был добавлен групповой этап, но стадии 1/16 и 1/8 финала вплоть до сезона 1994/1995 годов считались предварительными, поэтому мы вынесли эти матчи отдельно.

"Дерби Каунти" – "Реал "- 4:1

"Реал" – "Дерби Каунти" – 5:1 д.в.

1975/76, 1/8 финала Кубка Чемпионов

"Хайдук" – "Сент-Этьен" – 4:1

"Сент-Этьен" – "Хайдук" – 5:1 д.в

1974/75, 1/8 финала Кубка Чемпионов

"Хака" – "Женесс Эш" – 4:1

"Женесс Эш" – "Хака" – 4:0

1963/64, 1/16 финала Кубка Чемпионов

"Динамо" Берлин – "Вердер" – 3:0

"Вердер" – "Динамо" Берлин – 5:0

1988/89, 1/16 финала Кубка Чемпионов

"Ксамакс" – "Галатасарай" – 3:0

"Галатасарай" – "Ксамакс" – 5:0

1988/89, 1/8 финала Кубка Чемпионов

"Штутгарт" – "Лидс" – 3:0

"Лидс" – "Штутгарт" – 3:0

"Лидс" – "Штутгарт" – 2:1 (1:1) (переигровка)

1992/93, 1/16 финала Лиги Чемпионов

"Линфилд" – "Копенгаген" – 3:0

"Копенгаген" – "Линфилд" – 4:0 д.в.

1993/94, 1/16 финала Лиги чемпионов

"Стяуа" – "ПСЖ" – 3:0 (техническое поражение)

"ПСЖ" – "Стяуа" – 5:0

1997/98, второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Литекс" – "Видзев" – 4:1

"Видзев" – "Литекс" – 4:1 д.в.

1999/00, второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Динамо" Тбилиси – "Тирана" – 3:0

"Тирана" – "Динамо" Тбилиси – 3:0 д.в.

2003/04, первый отборочный раунд Лиги чемпионов

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Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.