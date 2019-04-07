"Проигрывать надо уметь": после поражения болельщики "Динамо" пригрозили Хацкевичу картофелем

Тренер "Динамо" обескуражил фанатов своей команды, не явившись на пресс-конференцию

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Проигрывать надо уметь": после поражения болельщики "Динамо" пригрозили Хацкевичу картофелем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a4d/c69/5caa4dc69b5b9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a4d/c69/5caa4dc69b5b9.png 2019-04-07T22:32:06+03:00 Футбол Тренер "Динамо" обескуражил фанатов своей команды, не явившись на пресс-конференцию

Болельщики "Динамо" раскритиковали главного тренера киевской команды Александра Хацкевича за то, что после поражения от "Шахтера" в 1/4 Кубка Украины он отказался прийти на послематчевую пресс-конференцию. Напомним, "Динамо" уступило "горнякам" в серии пенальти со счетом 3:4, игровые 120 минут завершились вничью 1:1.

"О чем говорить?", - так мотивировал свой отказ от посещения послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич, которого цитирует dynamo.kiev.ua. Это вызвало возмущение поклонников "бело-синих" под данным сообщением. "А зря. Проигрывать надо уметь. Тем более что сегодня за "Динамо", при всех недостатках в игре, стыдно не было", – написал в комментариях один из болельщиков "Динамо". Другой оскорбительно добавил: "Гражданин Хацкевич, напоминаю, что аэродинамические свойства картофеля на порядок выше, чем у беляша!".

Тем самым Александру Хацкевичу напомнили о ситуации, случившейся с бывшим наставником киевского "Динамо" Олегом Блохиным, которого забросали беляшами в Полтаве в 2013 году. "Надо было бутылку водки кинуть и беляш. И закусить бы сразу!", – сказал тогда Блохин.

Как сообщалось ранее, за неявку на пресс-конференцию Александу Хацкевичу грозит штраф в 5 000 гривен. Между тем он дал свой комментарий по Гармашу в микст-зоне. "Денис оказался первым на подборе, пробил - забил. Мог и героем матча стать. Что касается его удаления, не буду с вами это здесь обсуждать. Внутри команды разберемся", – сказал Хацкевич.

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Источники: Dynamo.kiev.ua , ua.tribuna.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.