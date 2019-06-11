Прошла первая жеребьевка следующего сезона Лиги Европы

На предварительном этапе состоится семь поединков

Трофей ждет своих героев. Фото: AFP

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы, в котором приняли участие 14 клубов ассоциаций с самым низким клубным рейтингом.

Итоги жеребьевки:

"Прогрес" (Люксембург) – "Кардифф Мет Юниверсити" (Уэльс)

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) – "Энгордани" (Андорра)

"Сан-Хулиа" (Андорра) – ФК "Европа" (Гибралтар)

"Баллимина Юнайтед" (Северная Ирландия) – "Рунавик" (Фарерские острова)

"Приштина" (Косово) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар)

"Тре Фиори"(Сан-Марино) – "Клаксвик" (Фарерские острова)

"Барри Таун" (Уэльс) – "Клифтонвилл" (Северная Ирландия)

Первые матчи состоятся 27 июня, ответные – 4 июля. Победители выходят в первый квалификационный раунд, проигравшие выбывают из турнира.

В этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия" (групповой этап), "Мариуполь" (третий отборочный раунд) и "Заря" (второй отборочный раунд).

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

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