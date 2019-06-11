Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Прошла первая жеребьевка следующего сезона Лиги Европы

11 июня, 16:34

На предварительном этапе состоится семь поединков

Трофей ждет своих героев
Трофей ждет своих героев. Фото: AFP

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Европы, в котором приняли участие 14 клубов ассоциаций с самым низким клубным рейтингом.

Итоги жеребьевки:

  • "Прогрес" (Люксембург) – "Кардифф Мет Юниверсити" (Уэльс)
  • "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) – "Энгордани" (Андорра)
  • "Сан-Хулиа" (Андорра) – ФК "Европа" (Гибралтар)
  • "Баллимина Юнайтед" (Северная Ирландия) – "Рунавик" (Фарерские острова)
  • "Приштина" (Косово) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар)
  • "Тре Фиори"(Сан-Марино) – "Клаксвик" (Фарерские острова)
  • "Барри Таун" (Уэльс) – "Клифтонвилл" (Северная Ирландия)

Первые матчи состоятся 27 июня, ответные – 4 июля. Победители выходят в первый квалификационный раунд, проигравшие выбывают из турнира.

В этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия" (групповой этап), "Мариуполь" (третий отборочный раунд) и "Заря" (второй отборочный раунд).

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

Читайте также

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, Лига Европы, еврокубки

Вы сейчас просматриваете новость " Прошла первая жеребьевка следующего сезона Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Алибасов на пару секунд вышел из комы, чтобы узнать про кота

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Умер актер Кузнецов, сыгравший "Джека Восьмеркина"

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Сегодня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь