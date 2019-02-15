"Проявили характер": футболисты "Шахтера" – о битве с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

Футболисты "Шахтера" Давид Хочолава и Богдан Бутко – о матче с "Айнтрахтом" в Харькове

Богдан Бутко в матче "Шахтер" - "Айнтрахт". Фото: AFP

"Проявили характер": футболисты "Шахтера" – о битве с "Айнтрахтом" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/66b/771/5c666b771bc63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/66b/771/5c666b771bc63.jpg 2019-02-15T09:34:56+02:00 Футбол Футболисты "Шахтера" Давид Хочолава и Богдан Бутко – о матче с "Айнтрахтом" в Харькове

В четверг "Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. К 10-й минуте команды обменялись голами, а на 11-й "горняки" остались вдесятером после удаления Тараса Степаненко, получившего вторую желтую карточку. Несмотря на то, что украинский клуб проводил первый официальный матч в 2019 году, а в Германии сезон в разгаре, "горнякам" удалось добиться ничьей – 2:2. Результат прокомментировали футболисты "Шахтера" Давид Хочолава и Богдан Бутко.

"Проявили характер и добились достойного результата. До начала матча настраивались лишь на победу, но с учетом всех обстоятельств ничья – итог закономерный и далеко не самый худший. Тренеры своими заменами показывали, что они не удерживают счет, а хотят выиграть. Отсюда и огромное желание команды, показавшей хороший футбол, несмотря на борьбу в меньшинстве. Как сложился бы поединок в равных составах? Сейчас сложно сказать, но шансов у нас было бы больше. Физически соперник неплохо был готов: все бегали, работали. Что касается пропущенных мячей, то к ним приводят маленькие ошибки. Надо посмотреть с холодной головой эти эпизоды, разобрать их и больше не допускать. В Германию в любом случае едем только побеждать, потому что задача – пройти дальше", – сказал защитник "Шахтера" Давич Хочолава.

"2:2 – результат неплохой, учитывая, что с одиннадцатой минуты мы были в меньшинстве. Но играли за команду и за болельщиков, бились до конца. После удаления пытались уже больше от обороны действовать, не бежать сломя голову. Возможно, где-то повезло, соперник не забил свои моменты, ну а мы выжимали максимум из собственных шансов. Что касается физического состояния, то подготовились хорошо и чувствовали себя достаточно неплохо. В ответном матче придется тяжело, но мы будем играть на положительный результат – на победу", – считает защитник "горняков" Богдан Бутко.

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