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Прямая трансляция полуфинала Кубка Украины "Ингулец" – "Заря"

Сегодня, 15:54

Клуб Первой лиги встретится с участником еврокубков

Сегодня станут известны финалисты Кубка Украины по футболу. В райцентре Петрово местный клуб Первой лиги "Ингулец" примет завсегдатая еврокубков луганскую "Зарю". Формат турнира такой, что финалист определяется по итогам одного матча. То есть, если в основное время будет зафиксирована ничья, арбитр назначит дополнительное время, а если понадобится - то и серию пенальти. Начало матча "Ингулец" – "Заря" в 16:00.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ИНГУЛЕЦ" – "ЗАРЯ"

Интересно, что в последний раз "Заря" вылетала в Кубке от соперника ниже классом в розыгрыше­-2013/14, проиграв в 1/16 финала краматорскому "Авангарду" в серии пенальти. Сейчас тогдашний и нынешний соперники луганчан в таблице Первой лиги идут рядышком (6 и 7 места), словно намекая, что ситуация вполне может повториться.
Тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в сезоне-2016/17 провел 4 матча в УПЛ во главе "Зирки", после чего был уволен. За это время его команда набрала лишь одно очко, не проиграв... "Заре" (1:1).

Как сообщалось ранее, ФФУ разрешила проводить полуфинальный матч Кубка Украины "Ингулец" – "Заря" в поселке Петрово. Клуб Первой лиги примет луганчан на родном стадионе. Напомним, четвертьфинальный поединок, против "Карпат", "Ингулец" проводил на КСК "Ника" в Александрии. 

Напомним, что в другом полуфинале лидер Первой лиги "Днепр-1" сыграет с действующим чемпионом донецким "Шахтером". Начало матча в 18:30.

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Тег Заря Луганск, Кубок Украины, Ингулец

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Сегодня|Спорт

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