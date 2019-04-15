ФФУ разрешила проводить полуфинальный матч Кубка Украины в поселке

"Ингулец" сыграет с "Зарей" на родном стадионе

Фото: ФФУ

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ разрешил проведение полуфинального матча Кубка Украины между перволиговым "Ингульцом" из пгт. Петрово Кировоградской области и луганской Зарей на стадионе "Ингулец". Встреча пройдет 17 апреля, начало – в 16:00.

Напомним, что четвертьфинальный поединок, против "Карпат", команда первой лиги проводила на КСК "Ника" в Александрии. Номинальные хозяева поля обыграли представителя Преьмер0-лиги в серии пенальти и впервые в истории вышли в 1/2 финала национального Кубка.

Ранее мы опубликовали интервью с боссом сенсации Кубка Украины "Ингульца": "Свои полмиллиона за "Карпаты" игроки получили, а дальше – посмотрим". Президент перволигового "Ингульца" Александр Поворознюк говорит, что команда не выйдет на игру, если матч перенесут из Петрово.

Второй матч 1/2 финала, "Днепр-1" – "Шахтер", начнется в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" 17 апреля в 18.30.

Ранее главный тренер перволигового СК "Днепр 1" Дмитрий Михайленко рассказал о поединке против "Шахтера" в Кубке Украины: "Да, в еврокубки нам пока нельзя. Но на первом плане тщеславие".

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