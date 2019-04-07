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Прямая видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины "Ингулец" – "Карпаты"

Сегодня, 13:56

За путевку в полуфинал Кубка Украины будут бороться клуб Первой лиги и участник Премьер-лиги

Прямая видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины "Ингулец" – "Карпаты" Футбол За путевку в полуфинал Кубка Украины будут бороться клуб Первой лиги и участник Премьер-лиги

В воскресенье, 7 апреля, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины. В Александрии на стадионе "Ника" клуб "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области, представляющий Первую лигу, встретится с командой Премьер-лиги львовскими "Карпатами". Матч начнется в 14:00.

После 20 туров Первой лиги Ингулец имеет в своем активе 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Они на девять очков отстают от идущего третьим "Металлист-1925". "Карпаты" попали во вторую шестерку второго этапа чемпионата Украины и побороться за еврокубки могут только через розыгрыш национального Кубка.

Букмекеры считают Карпаты фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фабри Гонсалеса – 1.60, на ничью в основное время игры – 3.40, на победу "Ингульца" – 5.50. Отметим, что матчи Кубка Украины состоят из одного матча. Если основное время игры не выявит победителя, команды ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти.

Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.

Все матчи 1/4 финала Кубка Украины:

14.00 "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"

14.00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск)
Львов. Стадион "Украина"

17.00 "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

17.00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)
Харьков. ОСК "Металлист"

Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд.

Ранее Артем Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины. Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде.

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Тег видео, Кубок Украины, Карпаты Львов , Ингулец

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Сегодня|Спорт

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