"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" попытаются пригласить Буффона

Ближайшим летом легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон покинет итальянский "Ювентус". Матч против "Вероны" станет для него последним в футболке "старой синьоры". Тем не менее, 40-летний голкипер пока не принял окончательного решения о своем будущем. Планы ветерана о завершении карьеры могут нарушить интерес со стороны топ-клубов Европы.

Итальянское издание Tuttosport утверждает, что в услугах Буффона заинтересован лично наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португалец уже провел переговоры с вратарем и предложил ему двухлетний контракт.

На такой же срок может предложить контракт итальянцу и парижский клуб. По сообщениям французских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что видеть Буффона в своих рядах желает финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль". Сам футболист признался, что примет решение о дальнейшей карьере в ближайшие несколько дней.

В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира 2006 года, а в 2012 году стал вице-чемпионом Европы. Вратарь, которому в январе исполнилось 40 лет, является рекордсменом среди европейских футболистов по количеству игр за национальную сборную – сейчас в активе итальянца 175 матчей.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.