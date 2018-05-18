"ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" попытаются пригласить Буффона

Сегодня, 12:23

40-летний вратарь раздумываеь, продолжить карьеру или уйти на пенсию

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Ближайшим летом легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон покинет итальянский "Ювентус". Матч против "Вероны" станет для него последним в футболке "старой синьоры". Тем не менее, 40-летний голкипер пока не принял окончательного решения о своем будущем. Планы ветерана о завершении карьеры могут нарушить интерес со стороны топ-клубов Европы.

Итальянское издание Tuttosport утверждает, что в услугах Буффона заинтересован лично наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португалец уже провел переговоры с вратарем и предложил ему двухлетний контракт.

На такой же срок может предложить контракт итальянцу и парижский клуб. По сообщениям французских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что видеть Буффона в своих рядах желает финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль". Сам футболист признался, что примет решение о дальнейшей карьере в ближайшие несколько дней.

В составе сборной Италии Буффон выиграл чемпионат мира 2006 года, а в 2012 году стал вице-чемпионом Европы. Вратарь, которому в январе исполнилось 40 лет, является рекордсменом среди европейских футболистов по количеству игр за национальную сборную – сейчас в активе итальянца 175 матчей.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.
футбол, Манчестер Юнайтед, псж, Джанлуиджи Буффон

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Сегодня|Спорт

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