"ПСЖ" нашел замену на случай ухода Неймара

Санчо пока играет в Дортмунде

Бразильский форвард "Пари-Сен-Жермен" Неймар не теряет надежды вернуться в "Барселону", за которую выступал до 2017 года. Правда, пока что французский гранд его не отпускает. Напомним, недавно Неймар отреагировал на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" (Киев).

Однако руководство "ПСЖ" уже ищет запасные варианты, если бразилец категорично решит покинуть команду. Приоритетной трансферной целью для чемпиона Франции является английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Об этом сообщает английское издание The Mirror. 19-летний вундеркинд с корнями из Тринидада и Тобаго уже вызывается в национальную сборную Англии. Более того – парень уже забивал в ворота сборной Косово.

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Однако в услугах Санчо уже заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер юнайтед". Правда, "ПСЖ" не привык скупиться и при необходимости выложит необходимую сумму за вингера. Тем более, что за сборную он забивал уже не раз.

Интересно, что в 2015-2017 гг. Джейдон выступал за юношескую команду "Манчестер Сити", однако вызов в основной состав не получал.

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