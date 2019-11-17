Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"ПСЖ" нашел замену на случай ухода Неймара

17 ноября, 21:12

Юный англичанин Джейдон Санчо выступает за дортмундскую "Боруссию"

Санчо пока играет в Дортмунде

Санчо пока играет в Дортмунде

Бразильский форвард "Пари-Сен-Жермен" Неймар не теряет надежды вернуться в "Барселону", за которую выступал до 2017 года. Правда, пока что французский гранд его не отпускает. Напомним, недавно Неймар отреагировал на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" (Киев).

Однако руководство "ПСЖ" уже ищет запасные варианты, если бразилец категорично решит покинуть команду. Приоритетной трансферной целью для чемпиона Франции является английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Об этом сообщает английское издание The Mirror. 19-летний вундеркинд с корнями из Тринидада и Тобаго уже вызывается в национальную сборную Англии. Более того – парень уже забивал в ворота сборной Косово.

Реклама

Однако в услугах Санчо уже заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер юнайтед". Правда, "ПСЖ" не привык скупиться и при необходимости выложит необходимую сумму за вингера. Тем более, что за сборную он забивал уже не раз.

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Интересно, что в 2015-2017 гг. Джейдон выступал за юношескую команду "Манчестер Сити", однако вызов в основной состав не получал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

псж Неймар Боруссия Дортмунд трансфер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...