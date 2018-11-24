"ПСЖ" без топ-звезд пойдет на новый рекорд в 14-м туре чемпионата Франции

Сильнейший клуб чемпионата Франции последних лет "ПСЖ" установил уникальный рекорд для пятерки ведущих лиг Европы – со старта сезона выиграл 13 матчей кряду. Прежнее достижение – 11 побед в первых 11-ти турах – держалось с сезона-1960/1961, но "ПСЖ" побил исторический рекорд "Тоттенхэма" еще 4 ноября, обыграв на своем поле вторую на тот момент команду Лиги 1 – "Лилль".

В 14-м туре чемпионата Франции парижане могут еще выше поднять планку своего рекорда. В гости в субботу приезжает "Тулуза", не побеждавшая с 1 сентября. В девяти последних играх Лиги 1 "Тулуза" набрала пять очков – все при помощи ничьих.

Но гостям парижан могут помочь повреждения двух ведущих форвардов "ПСЖ", которые они получили в национальных сборных. Причем Килиан Мбаппе получил травму через час после Неймара. Вполне возможно, что обоих смогут поставить на ноги, но 28 ноября у "ПСЖ" по графику – куда более важный матч – в Лиге чемпионов с "Ливерпулем". Логичнее приберечь драгоценных звезд.

Пятница, 23 ноября

22:00 "Лион" – "Сент-Этьен" – 1:0

Суббота, 24 ноября

18:00 "ПСЖ" – "Тулуза"

21:00 "Кан" – "Монако"

21:00 "Дижон" – "Бордо"

21:00 "Нант" – "Анже"

21:00 "Реймс" – "Генгам"

21:00 "Страсбур" – "Ним"

Воскресенье, 25 ноября

16:00 "Монпелье" – "Ренн"

18:00 "Ницца" – "Лилль"

22:00 "Амьен" – "Марсель"

Таблица чемпионата Франции:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 13 13 0 0 45-7 39 2 ЛИОН 14 8 3 3 24-16 27 3 ЛИЛЛЬ 13 8 2 3 21-10 26 4 МОНПЕЛЬЕ 13 7 4 2 20-8 25 5 СЕНТ-ЭТЬЕН 14 6 5 3 19-18 23 6 МАРСЕЛЬ 13 7 1 5 24-21 22 7 НИЦЦА 13 6 2 5 10-14 20 8 СТРАСБУР 13 4 6 3 20-16 18 9 РЕЙМС 13 4 5 4 8-12 17 10 НАНТ 13 4 4 5 20-18 16 11 БОРДО 13 4 4 5 14-15 16 12 РЕНН 13 4 4 5 16-19 16 13 АНЖЕ 13 4 3 6 17-19 15 14 НИМ 13 3 5 5 18-20 14 15 ТУЛУЗА 13 3 5 5 11-21 14 16 АМЬЕН 13 4 1 8 13-21 13 17 КАН 13 2 6 5 11-16 12 18 ДИЖОН 13 3 2 8 12-23 11 19 МОНАКО 13 1 4 8 12-22 7 20 ГЕНГАМ 13 1 4 8 9-28 7

Ранее мы писали, что футболисты "Пари Сен-Жермен" стали жертвами розыгрыша от клубного телевидения. На базу клуба прибыл человек по имени Гийом, назвавший себя представителем Лиги 1. Он рассказал игрокам о необычных правилах, которых якобы будут введены в чемпионате Франции.



