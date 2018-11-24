"ПСЖ" без топ-звезд пойдет на новый рекорд в 14-м туре чемпионата Франции
Тур в Лиге 1 займет три дня: расписание, результаты и турнирная таблица
Сильнейший клуб чемпионата Франции последних лет "ПСЖ" установил уникальный рекорд для пятерки ведущих лиг Европы – со старта сезона выиграл 13 матчей кряду. Прежнее достижение – 11 побед в первых 11-ти турах – держалось с сезона-1960/1961, но "ПСЖ" побил исторический рекорд "Тоттенхэма" еще 4 ноября, обыграв на своем поле вторую на тот момент команду Лиги 1 – "Лилль".
В 14-м туре чемпионата Франции парижане могут еще выше поднять планку своего рекорда. В гости в субботу приезжает "Тулуза", не побеждавшая с 1 сентября. В девяти последних играх Лиги 1 "Тулуза" набрала пять очков – все при помощи ничьих.
Но гостям парижан могут помочь повреждения двух ведущих форвардов "ПСЖ", которые они получили в национальных сборных. Причем Килиан Мбаппе получил травму через час после Неймара. Вполне возможно, что обоих смогут поставить на ноги, но 28 ноября у "ПСЖ" по графику – куда более важный матч – в Лиге чемпионов с "Ливерпулем". Логичнее приберечь драгоценных звезд.
Пятница, 23 ноября
22:00 "Лион" – "Сент-Этьен" – 1:0
Суббота, 24 ноября
18:00 "ПСЖ" – "Тулуза"
21:00 "Кан" – "Монако"
21:00 "Дижон" – "Бордо"
21:00 "Нант" – "Анже"
21:00 "Реймс" – "Генгам"
21:00 "Страсбур" – "Ним"
Воскресенье, 25 ноября
16:00 "Монпелье" – "Ренн"
18:00 "Ницца" – "Лилль"
22:00 "Амьен" – "Марсель"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|13
|13
|0
|0
|45-7
|39
|2
|ЛИОН
|14
|8
|3
|3
|24-16
|27
|3
|ЛИЛЛЬ
|13
|8
|2
|3
|21-10
|26
|4
|МОНПЕЛЬЕ
|13
|7
|4
|2
|20-8
|25
|5
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|14
|6
|5
|3
|19-18
|23
|6
|МАРСЕЛЬ
|13
|7
|1
|5
|24-21
|22
|7
|НИЦЦА
|13
|6
|2
|5
|10-14
|20
|8
|СТРАСБУР
|13
|4
|6
|3
|20-16
|18
|9
|РЕЙМС
|13
|4
|5
|4
|8-12
|17
|10
|НАНТ
|13
|4
|4
|5
|20-18
|16
|11
|БОРДО
|13
|4
|4
|5
|14-15
|16
|12
|РЕНН
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|13
|АНЖЕ
|13
|4
|3
|6
|17-19
|15
|14
|НИМ
|13
|3
|5
|5
|18-20
|14
|15
|ТУЛУЗА
|13
|3
|5
|5
|11-21
|14
|16
|АМЬЕН
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|17
|КАН
|13
|2
|6
|5
|11-16
|12
|18
|ДИЖОН
|13
|3
|2
|8
|12-23
|11
|19
|МОНАКО
|13
|1
|4
|8
|12-22
|7
|20
|ГЕНГАМ
|13
|1
|4
|8
|9-28
|7
Ранее мы писали, что футболисты "Пари Сен-Жермен" стали жертвами розыгрыша от клубного телевидения. На базу клуба прибыл человек по имени Гийом, назвавший себя представителем Лиги 1. Он рассказал игрокам о необычных правилах, которых якобы будут введены в чемпионате Франции.
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