"ПСЖ" предлагает Буффону играть до 44 лет

Французский "ПСЖ" предложил 40-летнему вратарю Джанлуиджи Буффону четырехлетний контракт, уверяет La Repubblica. Итальянец может получать по нему 8 миллиона евро в год. Также он должен будет стать послом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее Буффон объявил об уходе из туринского "Ювентуса". Изначально голкипер планировал завершить карьеру грядущим летом, однако об уходе из футбола пока не объявлял. 22 мая Буффон провел встречу с представителями "ПСЖ", итоги которой источник назвал положительными.

Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.